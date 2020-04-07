Все контактировавшие с пресс-секретарем губернатора Челябинской области обследованы на коронавирус

Все сотрудники правительства Челябинской области, контактировавшие с пресс-секретарем губернатора Сергеем Зюсь, сдали анализ на коронавирусную инфекцию Covid-19.

Напомним, пятого апреля у Сергея Зюсь выявлен условно положительный результат на коронавирус.

Губернатор рассказал, что находится на постоянной связи своим пресс-секретарем и сегодня утром уже тоже созванивался с ним и узнавал о самочувствии.

«Сергей чувствует себя хорошо, как и все наши южноуральцы с условно положительными тестами. Мы его госпитализировали, ждем окончательного диагноза», - уточнил Алексей Текслер.

По словам губернатора выявлены все контакты Сергея. Уже обследованы на коронавирусную инфекцию 24 человека. У всех получены отрицательные результаты. Сегодня продолжится работа по контактным.

Алексей Текслер подчеркнул, что у всех представителей СМИ, которые контактировали с пресс-секретарем губернатора, будут взяты анализы на коронавирус.

Губернатор также рассказал, что сам лично продолжает соблюдать, как и раньше, все меры предосторожности. «Не контактирую с семьей. Работаю практически круглые сутки. Общаюсь с семьей в основном по телефону и в режиме видеосвязи. Все совещания провожу в режиме ВКС (видеоконференцсвязи). Со своими замами совещание провожу в масках», - поделился с журналистами в ходе брифинга Алексей Текслер.