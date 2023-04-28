Все мемориалы и монументы воинской славы в Челябинской области будут взяты под круглосуточную охрану

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков распорядился взять под круглосуточную охрану все мемориалы, монументы воинской славы, памятники и места захоронения воинов Великой Отечественной войны.

Проводить эту работу южноуральские полицейские будут совместно с органами местного самоуправления, сотрудниками ЧОП, представителей добровольных народных дружин и казаков. Также начальник регионального полицейского главка распорядился привлечь максимальное количество личного состава к охране общественного порядка в майские праздники. В Челябинской области пройдут спортивно-массовые и культурные мероприятия: эстафеты, возложения венков к мемориалам и памятникам воинской славы, торжественные марши.

«Необходимо обеспечить максимальную безопасность при проведении праздничных мероприятий – наша основная задача. Люди ждут праздника, ничто не должно его омрачить. Для граждан мы должны создать максимально комфортные в правовом поле условия. Для сотрудников, которые будут нести службу в эти дни, должны быть созданы необходимые условия для качественного выполнения задач», - отметил Михаил Скоков.

Добавим, что южноуральскими полицейскими предусмотрен комплекс мероприятий по обследованию с применением служебных собак территорий проведения праздничных мероприятий и других мест массового пребывания граждан. Будут проведены проверки автотранспорта, брошенные автомобили будут принудительно перемещены.