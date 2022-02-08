Все школы и учреждения допобразования Златоуста переведены на иную форму обучения

Со вторника, восьмого февраля, все школы и учреждения дополнительного образования Златоустовского городского округа (Челябинская область) переведены на иную форму обучения.

Соответствующий приказ подписан начальником Управления образования и молодежной политики Златоуста Антоном Тумановым на основании решения городского оперативного штаба по профилактике распространения вирусных и инфекционных заболеваний. сообщает пресс-служба администрации округа.

Как рассказал Антон Туманов, по состоянию на понедельник, седьмое февраля, 443 класса были закрыты на карантин или переведены на иные формы обучения. Оперативный штаб решил перевести все школы и учреждения допобразования округа на инфе формы обучения на неделю – с восьмого по 14 февраля. Как пояснил Златоустовскому телевидению Туманов, в этот период школьникам будут давать домашние задания на повторение пройденного материала, проектные работы. Запланированные мероприятия будут переведены в онлайн-режим.

В среду намечено проведение всероссийского итогового собеседования девятиклассников по русскому языку. Оно пройдет очно по индивидуальному расписанию для школьников, не имеющих признаков заболевания.