Всем носить маски: в Челябинске продолжаются проверки общественного транспорта

Сегодня, второго августа, на аппаратном совещании в администрации Челябинска была озвучена информация о проверках общественного транспорта на предмет соблюдения масочного режима.

Как сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов, за неделю было проверено 96 единиц общественного транспорта. Пять водителей привлечены к административной ответственности.

«Также мы провели два контрольных мероприятия с привлечением силовых структур Челябинска. Все виновные привлечены к административной ответственности», - сказал Максим Куляшов.

Добавим, ранее глава Челябинска Наталья Котова потребовала усилить контроль за ношением масок также и в торговых комплексах. Она настаивала на том, чтобы везде на входе выставили охранников, которые не пускали бы в магазины посетителей без средств индивидуальной защиты.

Напомним, на сегодняшний день жители региона по-прежнему обязаны соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим. Южноуральцам необходимо носить маски и перчатки в общественном транспорте, поликлиниках, магазинах и других местах массового скопления людей.

Неисполнение данного требования является основанием для привлечения к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ. За данное нарушение предусмотрены штрафы в размере от одной до 30 тысяч рублей.