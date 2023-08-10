10.08.2023
Челябинск с успехом проводит крупные старты по спортивному ориентированию
10.08.2023
Археологическая сенсация: в Варненском районе открыто новое поселение «Страны городов»
10.08.2023
Сегодня недалеко от Миасса прогремят взрывы, жителей просят не пугаться
10.08.2023
Челябинская таможня конфисковала более 300 килограммов меда и курта из Таджикистана
10.08.2023
Творческие мастерские #РыжийФест в Челябинской области
10.08.2023
В челябинском роддоме открылась новая «семейная» палата
Вся музыка онлайн: преимущества прослушивания и скачивания музыки в интернете
12.07.2023
Какую музыку выбирают дальнобойщики?
27.06.2023
Что учесть при выборе музыки в машину?
08.06.2023
Музыка в машину
26.04.2023
Как музыка благотворно влияет на тренировки и спортивные результаты
Текслер: Красноармейский район развивается, но динамику нужно ускорять
09.08.2023
Челябинская область, имея рекордно низкий уровень безработицы, решает проблему дефицита кадров
08.08.2023
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023
Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха
07.08.2023