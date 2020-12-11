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Вторая крупная партия вакцины от ковида поступит в Челябинск в ближайшие сутки

В ближайшие сутки в Челябинск должна поступить вторая крупная партия вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщила первый заместитель губернатора области Ирина Гехт.

Напомним, первая крупная партия вакцины от коронавируса – одна тысяча доз – поступила в регион неделю назад.

«В эти выходные (или уже сегодня вечером) мы получаем еще вакцину. Это две тысячи доз», - рассказала Ирина Гехт.

Вакцина также поступит на областной аптечный склад и после получения и сверки всех документов она будет направлена в медицинские организации региона. «На сегодня определено 69 медицинских организаций для проведения вакцинации, - уточнила Ирина Гехт. - Сформированы вакцинальные бригады, которые прошли обучение. Это 202 медицинских работника».

Вакцина из первой крупной партии была направлена в девять поликлиник четырех крупнейших муниципалитетов региона - Челябинск, Магнитогорск, Сатка, Миасс. «При получении двух тысяч доз мы охватим и остальные медицинские организации», - отметила первый вице-губернатор.

На утро пятницы, 11 декабря, было привито 700 человек. «В большинстве своем вакцинированы медицинские работники, педагоги, социальные работники, волонтеры и работники полиции», - уточнила Ирина Альфредовна.

Она уточнила, что на сегодня растет число желающих поставить прививку от ковида, в том числе среди медиков и педагогов.

Напомним, первая пробная партия вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») - 42 дозы - поступила в Челябинскую область в сентябре 2020 года. Она разработана совместно российским национальным научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Николая Гамалеи и научно-исследовательским институтом микробиологии министерства обороны РФ. Вакцина была направлена в три крупнейших муниципалитета: Челябинск, Магнитогорск и Миасс. Никто из привитых на первом этапе южноуральских медиков не заболел.

В рамках второго этапа Челябинская область получит три тысячи доз вакцины (соответствующее соглашение региона подписал с миздравом РФ).

В пятницу, четвертого декабря, на Южный Урал уже пришла одна тысяча доз вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак». Еще две тысячи доз поступит до в ближайшие сутки.

В октябре была зарегистрирована вторая вакцина «ЭпиВакКорона», которую разрабатывает Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Кольцово, Новосибирск).

Разработкой третьей вакцины занимается федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова (Москва).

Третий этап вакцинации от ковида планируется в первом квартале 2021 года.

Параллельно в регионе завершается вакцинация от гриппа. Уже пройдено два этапа, ожидается третий. Специалисты отмечают, что вакцинация от коронавируса и гриппа должны проходить отдельно.