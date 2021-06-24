Введут ли в Челябинской области ковидные ограничения, как в Москве

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19 ряд регионов страны ужесточают ограничения. Челябинской области также может ввести дополнительные ограничения, но при определенных условиях.

В Москве рост заболеваемости ковидом начался четыре недели назад. На сегодня в столице введена обязательная вакцинация работников сферы обслуживания. С 22 июня установлен временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек (как на открытом воздухе, так и в зданиях).

Вводятся и ограничения на посещение кафе, ресторанов. Как написал мэр Москвы Сергей Собянин, с 28 июня 2021 года в столице смогут посещать заведения общественного питания только те посетители, кто вакцинировался, переболел ковидом (в течение последних шести месяцев) или имеющие отрицательный ПЦР-тест (он действителен только в течение трех дней при условии прохождения в одной из московских лабораторий).

Сегодня, 24 июня, первый вице-губернатор Ирина Гехт рассказала на брифинге, будут ли в Челябинской области вводить новые ограничения и при каких условиях.

Ирина Альфредовна пояснила, что нормы по введению ограничений остаются теми же, что были в прежние волны пандемии. Если индекс распространения коронавируса (коэффициент Rt) превышает 2, то вводятся более жесткие ограничения.

«Помните, когда мы снимали ограничения. Если Rt в течение двух недель держится на уровне единицы, то мы отменяли то-то. Если еще две недели Rt снижался ниже единицы, то убирали еще ограничения, - напомнила Ирина Гехт. - Сейчас, соответственно, обратная дорога – если Rt [коэффициент заболеваемости] повышается, то могут быть по предписанию Роспотребнадзора приняты соответствующие решения».

Первый вице-губернатор отметила, что в регионе следят за развитием событий в Москве. Пока ситуация позволяет южноуральцам жить в рамках принятых ранее ограничений, не ужесточая их. «Надеемся на осознанный выбор наших жителей в сторону вакцинации, а не обязательное ее введение», - сказала Ирина Гехт. На сегодня в регионе регистрируются высокие темпы вакцинации.