Высокий интерес зрителей помогает учреждениям культуры Челябинской области развиваться

В Челябинской области в ушедшем 2022 году выросли показатели посещаемости учреждений культуры: 765 тысяч зрителей посетили свыше трех тысяч мероприятий.

Благодаря росту посещаемости учреждения получают возможность развиваться, в том числе осуществлять закупки за счет внебюджетных денежных средств.

Так, например, в прошлом году созданы 64 премьерные постановки спектаклей и концертных программ. Некоторая часть из них получила внебюджетные вливания. Опять же за счет внебюджетных средств Челябинская филармония смогла пополнить автопарк новой «Toyota Camry». Иномарка приобретена в целях обеспечения выполнения государственного задания и достижения целей, предусмотренных уставом учреждения, – обеспечения концертной деятельности. В частности, автомобиль будет использоваться для проведения концертов и фестивалей с участием ведущих артистов РФ.

В минкульте Челябинской области подчеркивают: закупки из внебюджетных средств необходимы, ведь благодаря им учреждения культуры могут выполнять поставленные цели и задачи. Более того, реализация этих задач при наличии высокого зрительского спроса во многом зависит и от экономических условий деятельности того или иного учреждения культуры.

«Челябинская филармония – одно из ведущих учреждений культуры региона. В том числе она работает с такими статусными музыкантами, как Денис Мацуев, Игорь Бутман, Юрий Башмет, – отметил председатель общественного совета при министерстве культуры Челябинской области Борис Мизрахи. – Автомобили высокого класса требуются филармонии, чтобы на должном уровне обеспечить выполнение требований райдеров ведущих исполнителей. В случае нарушения условий райдера жители Челябинской области могут этих музыкантов больше не услышать и никогда не познакомиться с их творчеством».

Как пояснила пресс-секретарь регионального минкульта Александра Третьякова, бытовые и технические райдеры – непубличные документы, которые есть у каждого из музыкантов и коллективов. В бытовом райдере расписываются, например, требования по пребыванию музыкантов в регионе, в частности, их транспортировке, обозначаются класс и даже марка машины - ведущие музыканты, приезжающие на значимые музыкальные фестивали, передвигаются не только по городу, но и по области: афиша событий сформирована так, чтобы охватить Челябинск и несколько крупных городов Южного Урала.

В филармонии также подчеркивают: перевозка артистов предъявляет определенные требования к транспортным средствам.

По словам Александры Третьяковой, на этот год минкульт Челябинской области и подведомственные ему учреждения запланировали масштабные проекты, о которых совсем скоро расскажет министр культуры региона Алексей Бетехтин.