08.02.2023
Высокий интерес зрителей помогает учреждениям культуры Челябинской области развиваться
08.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на девятое февраля (18+)
08.02.2023
Зоозащитников Челябинской области научат эффективно пристраивать животных
08.02.2023
Разборка двух школьных «группировок» в Челябинске закончилась уголовным делом
08.02.2023
Обстоятельства массовой драки у стен ОЦ-5 Челябинска устанавливает полиция
08.02.2023
Заповедник «Аркаим» ищет гидов на летний период
Высокий интерес зрителей помогает учреждениям культуры Челябинской области развиваться
29.11.2022
Идем в библиотеку вместо репетиторов и игровых: есть подвижные уроки и даже «Библионяня»
28.11.2022
Челябинский режиссер Иван Довгаль стал лауреатом «Магии кино»
24.11.2022
«Туси в Кусе во всей красе»: мегапряник-валенок и ряженые развлекут жителей Челябинской области
24.11.2022
«Подкаст ящерки Златы» создан для детей Челябинской области
Челябинск своих не бросает, потребности фронта – на первом плане
07.02.2023
В Челябинской области 107 классов закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу
07.02.2023
Движение «Урал – фронту» открыло крайне важный сбор помощи участникам СВО
06.02.2023
Жители Кунашака: Нас подтапливает всё больше и больше
03.02.2023
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023