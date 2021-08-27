27.08.2021
Кинологи южноуральского ГУФСИН поделились служебными собаками с коллегами из Оренбургской области
27.08.2021
В Кыштыме во время разбора старого здания с высоты упал рабочий
27.08.2021
После тушения пожара огнеборцы Челябинска обнаружили труп хозяина квартиры
27.08.2021
Эксперты ОНФ отстояли права многодетной семьи из Южноуральска
27.08.2021
Школьники Челябинской области приглашают к созданию ракетно-космического комплекса
27.08.2021
Архитектура, которой не случилось: челябинцам покажут проекты, навсегда застывшие на бумаге
Высокий уровень смертности от ковида в Челябинской области сохранится еще 3-4 недели
27.08.2021
Порядка 1,5 тысячи южноуральцев заразились коронавирусом после вакцинации
27.08.2021
В Челябинской области за время пандемии переболело ковидом более 3,6 тысячи беременных
26.08.2021
В Челябинской области смягчают ограничения на проведение массовых мероприятий
25.08.2021
Число случаев ковида в Челябинской области превысило 84 тысячи
Власти Челябинска изымают у собственников заброшенные стройки
26.08.2021
Новая жизнь дома Покровских и мемуары доктора Загорского: исторический музей сделал два потрясающих подарка Челябинску
25.08.2021
Сюрприз для челябинских водителей: на Комсомольском проспекте появились новые дорожные знаки
24.08.2021
В Челябинске на участке Комсомольского проспекта появился разделительный газон
23.08.2021
В Челябинске заканчивают формировать современную городскую среду
23.08.2021