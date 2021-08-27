Высокий уровень смертности от ковида в Челябинской области сохранится еще 3-4 недели

В Челябинской области высокий уровень смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 будет сохраняться еще три-четыре недели.

Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт на брифинге 26 августа.

По словам Ирины Альфредовны, высокий уровень смертности от ковида в регионе – это последствие роста заболеваемости 2-3 недели назад.

«Это характерно для всех регионов: сначала рост заболеваемости, потом рост смертности, - подчеркнула первый вице-губернатор. - При этом по уровню заболеваемости пока мы не растем, но и не снижаемся существенно. Пока уровень смертности будет сохраняться еще три-четыре недели».

Ирина Гехт также пояснила, что не так давно изменилась методика регистрации причин смертности пациентов с ковидом. Ранее причиной смерти пациентов с коронавирусом, имеющих серьезные сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, ставили сопутствующие заболевания. Согласно новым рекомендациям, у пациентов с ковидом сопутствующей причиной смерти может быть только тяжеля травма, в том числе и после ДТП.

Напомним, в августе 2021 года в области ежедневно умирает от ковидной пневмонии в среднем по 20 пациентов с коронавирусной инфекцией, в начале июля – по 10-12 человек