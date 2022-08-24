Выживет только «Стая»: премьера экстремальной молодежной драмы состоится в видеосервисах Wink и more.tv

Видеосервисы Wink и more.tv девятого сентября начнут эксклюзивный показ восьмисерийной молодежной драмы «Стая» (18+), которая создана кинокомпанией Art Pictures Vision по заказу «НМГ Студии» при поддержке АНО «ИРИ». Сериал войдет в линейку Wink Originals. Телевизионная премьера проекта состоится в эфире телеканала СТС. В главных ролях - Агата Муцениеце, Павел Табаков и Анастасия Красовская.

По сюжету юные правонарушители отправляются в горы в рамках экспериментальной программы. Они настолько разные, что вряд ли когда-нибудь встретились бы в обычной жизни. Каждый - яркая личность со своей мрачной историей. Каждому придется по-новому раскрыться в диких условиях. Ребятам предстоит пройти через опасный горный перевал под контролем психолога-воспитателя Риты (Агата Муцениеце). Все меняется, когда ночью в палаточном лагере происходит трагедия. Подростки понимают, что будут главными подозреваемыми, и решают бежать, взяв Риту в заложницы. На их поиски отправляются муж Риты (Макар Запорожский) и отец одного из ребят (Александр Робак), которые не подозревают с чем им придется столкнуться в процессе. Харизматичные юные герои посреди дикой природы начинают строить новую жизнь и превращаются в настоящую стаю. Правда, в этой стае есть тот, кто никогда не должен был оказаться в экспедиции - человек, который раскроет в ребятах самые темные стороны.

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«Сериал «Стая» получился очень динамичным, жестким не только по формату, но и по поднимаемым проблемам. На мой взгляд, это очень правильно - с помощью зрелищности говорить о действительно важном для каждого человека. Молодым актерам пришлось работать в сложнейших горных условиях - раскрывать драматургическую линию в физически опасных обстоятельствах, работая практически каскадерами. Следить за этим очень интересно. Мы с удовольствием поддерживаем цифровую премьеру сериала, который после выйдет в эфире СТС, и уверены, что проект обязательно найдет своих поклонников», - подчеркнул директор по контентной политике «Ростелекома», продюсер сериала от видеосервиса Wink Александр Косарим.

Съемки сериала «Стая» проходили в экстремальных условиях в Краснодарском крае, Дагестане и Северной Осетии, куда группа отправилась в двухмесячную экспедицию, рассказали в пресс-службе «Ростелекома». А прежде актеры усиленно готовились к съемкам в Москве: прошли обучение скалолазанию и безопасному поведению в горах, а также научились стрелять из лука. Съемочные дни начинались в три утра, а путь до площадки иногда занимал два с половиной часа. Работа над проектом велась в условиях дикой природы, поэтому группу ожидали сложные спуски и подъемы, вертолетные съемки, сплавы по реке, сцены в ледяной воде и непредсказуемая погода.

«Однажды мою лодку резко потащил катер, и я неожиданно упал в воду. Было прикольно, но холодно. Но в целом, вспоминая нашу экспедицию, могу сказать, что у меня такого еще не было. И мне понравилось: классный опыт, вкусная еда, очень красивая природа. Когда мне прислали сценарий, понял, что хочу сыграть именно Макса. Он - скрытый лидер. Макс авторитарен и жаждет всеобщего подчинения, резок, вспыльчив и страдает от приступов неконтролируемой агрессии», - поделился воспоминаниями Павел Табаков.

«О моем страхе высоты никто не подозревал. Но у меня была большая мотивация - перебороть его. На тренировках появился такой адреналин, что, казалось бы, и страшно, и при этом хочется продолжить. Тогда нас научили, как страховать друг друга, как правильно застегивать и проверять страховку», - отметила Анастасия Красовская.

«Мы практически отметили Новый год весной и увидели, как снег падает на цветущий персик. Чего только не было: пронизывающий ветер, дождь с грозой, град, в общем, все «погоды мира». Смены иногда переносились, а как-то нас всех срочно эвакуировали с гор», - рассказала Агата Муцениеце.

О сериале «Стая» (18+)

Производство: Art Pictures Vision по заказу «НМГ Студии» и при поддержке АНО «ИРИ».

На основе формата сериала Wild Republic (продюсер Liapas pictures, форматообладатель Beta Film GmBH).

Онлайн-кинотеатры: Wink и more.tv.

Телеканал: СТС.

Жанр: драма.

Хронометраж: 48 минут.

Количество серий: 8.

Режиссер-постановщик: Марк Горобец.

Операторы-постановщики: Андрей Иосифов, Станислав Шарков.

Продюсеры: Вячеслав Муругов, Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук.

Продюсеры СТС и «НМГ Студии»: Максим Рыбаков, Антон Федотов, Жора Крыжовников, Владимир Неклюдов, Денис Уточкин.

Продюсеры Wink: Александр Косарим, Антон Володькин.

Креативные продюсеры: Инна Оркина-Сексте, Анна Гершович, Степан Коршунов.

Исполнительный продюсер: Вячеслав Михайлов.

Авторы сценария: Ольга Никифорова, Григорий Зельцер, Андрей Журавлев, Оксана Гречко, Марина Елатомцева.

В ролях: Агата Муцениеце, Макар Запорожский, Павел Табаков, Георгий Ратишвили, Александр Робак, Виталий Хаев, Эльшан Алескеров, Иван Непомнящий, Вероника Мохирева, Анастасия Красовская, Екатерина Карташова, Юрий Насонов, Екатерина Честина, Александр Кудренко и другие.

Трейлер сериала «Стая» доступен в официальных аккаунтах видеосервиса Wink в социальной сети «ВКонтакте» и в мессенджере Telegram.

Фото со съемок можно посмотреть здесь и здесь.