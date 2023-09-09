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08.09.2023

В Челябинске автоледи на «Тойоте» въехала в остановку
Общество
09.09.2023 18:15

Взгляд из космоса: Бородинское сражение

В пятницу, восьмого сентября, Россия отмечала День воинской славы - День Бородинского сражения русской армии под командованием Михаила Кутузова с французской армией (1812 год).

Этому важному в истории нашей страны событию посвятила свою творческую работу студентка Коркинского филиала Челябинского государственного колледжа индустрии питания и торговли Дарья Скачкова, ставшая призером регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений в 2022 году. Предлагаем вниманию дорогого читателя ее космическую фантазию.

…Прогуливаясь по летнему саду, я присела на скамейку. Вечер был невероятно тёплый, лишь лёгкий ветерок обдувал лицо и доносил тонкие ароматы цветов. Я находилась под впечатлением только что прочитанной книги о путешествии во времени. Это была удивительная и фантастическая история, которая захватила меня в плен и никак не хотела отпускать. 

Очередная версия апокалипсиса будоражила воображение и казалась такой правдоподобной! Бесконечные войны на Земле поставили её жителей перед выбором: или умереть, или покинуть родную планету в поисках новой родины… Огромный звёздный парусник унёс тысячи землян в космос искать планету, пригодную для жизни.  Я пыталась осмыслить эту невероятную историю и с необъяснимым волнением всматривалась в звёздную высь. Августовское небо, обсыпанное мерцающими звёздами, было наполнено тайнами всех Вселенных, оно притягивало, завораживало… Картина космического мира раскинулась надо мной и была видна, как на ладони…

И вдруг всё изменилось: небо неожиданно засияло яркими разноцветными огоньками, и над моей головой появился, постепенно увеличиваясь, какой-то странный светящийся объект. Вскоре он принял очертания огромного парусника, сделанного как будто из хрусталя. Он переливался всеми цветами радуги.  На доли секунды моё сердце перестало биться, дыхание замедлилось, и я с удивлением увидела, как он опустился на землю и из него вышли существа, очень похожие на людей. Их было двое: девушка и юноша. Всё было у них, как у нас: рост, структура тела, одежда (точно в таких комбинезонах летают в околоземном пространстве наши космонавты), только одним они отличались от землян – необычной кожей. Она сияла на их лицах, и сквозь это сияние можно было увидеть рисунки звёздных скоплений и галактик. Они приблизились ко мне, и я почему-то сразу поняла, что они не опасны.

Конечно, мной овладело любопытство: очень хотелось узнать, кто они такие и откуда прилетели на Землю. Но на какое-то время я потеряла дар речи и, как оказалось, даже не могла пошевелиться.

Неожиданно звёздная девушка отчётливо произнесла:

- Здравствуй, незнакомка! Наверное, мы тебя очень испугали! Меня зовут Лия, а моего друга - Андриан. Когда-то наши далёкие предки жили на вашей планете, но её поглотили бесчисленные войны. Тогда прародители построили огромный космический корабль и улетели на нём к далёкой планете, где смогли выжить. А у вас на Земле погибло всё живое. Прошли миллионы лет, и жизнь возродилась. Со своей планеты мы могли наблюдать за всем, что происходило на родине наших предков: наша цивилизация достигла высочайшего уровня развития!

- Да, мы сделали невозможное, но, увы, человек по своей натуре мало изменился, и вот опять начались войны, – вступил в разговор Андриан. - И мы решили слетать на разведку, узнать, смогут ли оставшиеся в живых вернуться на родную Землю.

- Здравствуйте! – наконец-то я пришла в себя и, осмыслив всё сказанное пришельцами из космоса, продолжила:

- Я очень рада с вами познакомиться. Меня зовут Дариелла. И я думаю, что вы можете вернуться и жить здесь, на Земле. Вот только… только у нас тоже всё ещё идут войны!

Лия и Андриан внимательно выслушали меня и сказали:

- Ты молодец, что не испугалась нас и что предложила нам остаться на твоей планете. За это мы хотим тебя отблагодарить. У нас на космическом паруснике есть капсула времени. Дариелла, ты бы хотела очутиться в прошлом? Или, может, тебе не терпится узнать, что ждёт тебя и твою планету в будущем?

- Какое неожиданное предложение! Мне кажется, что всё это происходит не со мной! Благодарю вас за предоставленную возможность воспользоваться капсулой времени! Я не хочу увидеть будущее, слишком страшно! А вот побывать в прошлом не откажусь!  История – мой любимый предмет, и недавно я работала над рефератом, а его тема была связана с Бородинской битвой.  Увидеть воочию, как мои предки героически сражались за свою родину, - это что-то из мира фантастики!

Лия и Андриан пригласили меня на борт своего корабля, где находилась капсула времени. Только я переступила порог, как дверь автоматически закрылась, и вихрем передо мной пронеслась лента прошлых событий. Мои мысли замерли. Стенки металлической капсулы вдруг стали прозрачными, и я увидела…

Я увидела поле, окружённое холмистой местностью. Вся она изрезана многочисленными ручьями и быстротечными речками, а по их берегам раскинулись величественные леса.

Стало понятно, что я попала в 1812 год и вижу знаменитое бородинское поле. На нём шла грандиозная подготовка к великой битве, которая должна была решить исход войны с французами. Я уже знала, чем она закончится, но при этом понимала, что ничего не смогу изменить. Вмешаться в прошлое невозможно!

С интересом наблюдала я за расстановкой на поле боя наших сил. Вот на правом фланге у воздвигнутых земляных стреловидных укреплений подбадривает своих солдат генерал Барклай-де-Толли. У него твёрдый взгляд, он уверен в победе!

В центре позиции тоже выстроены батареи – Центральная и Раевского, или Курганная высота. Я знаю, как опишет подвиг Раевского писатель Лев Толстой, и смотрю с восхищением на будущего героя Бородинской битвы.

На левом фланге, там, где возведены Семёновские флеши, генерал Багратион со своей армией готовится с честью, как он привык это делать, защищать своё Отечество. Я уже знаю, что на этом поле бесстрашный генерал получит смертельное ранение. И я опять ничего не могу сделать! Даже просто предупредить его о смертельной опасности!

На Смоленской дороге расположился пехотный корпус генерал-лейтенанта Тучкова - ещё одного героя Бородинской битвы. А впереди всей позиции с левого фланга построен редут для передового укрепления.

Конечно, мне видна и армия Наполеона. Но меня их подготовка нисколько не интересует. Мне глубоко противен «маленький человечек» (именно таким увидел его герой Толстого князь Андрей на Аустерлицком поле), возомнивший себя богом на земле. На лице императора Франции написано самодовольство: он уверен в своей победе, ему наплевать, что погибнут тысячи людей, в том числе солдаты его армии!

Сражение должно начаться 26 августа по старому стилю, в пять тридцать утра. Невольно глянула на часы: они показывали именно это время!

И я увидела, как воплощается в жизнь строчка из стихотворения Лермонтова: «Смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой!». Я знаю, что Бородинское сражение стало одним из самых кровопролитных за всю историю войн. Одновременно стреляли несколько сотен орудий с обеих сторон, свистели ядра, раздавались взрывы. Вскоре всё поле заволокло дымом, трудно было разглядеть через дымовую завесу то, что происходило на поле сражения. Началось кровавое «месиво»: за час погибало несколько тысяч человек. Французы провели восемь атак на укрепления русских. Они захватили Курганную высоту и получили преимущество, но наши русские генералы отбили её у французов, продемонстрировав чудеса мужества и героизма. Ещё бы, ведь они защищали свою Родину!

Но положение у наших войск было катастрофическим: огонь французских батарей уже был шквальным, но Наполеон приказывал своим генералам ещё и ещё усиливать его, чтобы полностью уничтожить русскую армию. На помощь нашим воинам пришли ополченцы – жители окрестных деревень и сёл. Пришли в белых рубахах: знали, что идут на смерть, а умирать на Руси было принято в белом!

Я видела своими глазами битву в южной части – битву за Утицкий курган. Вскоре этот участок поля был щедро полит кровью сражающихся противников и плотно усеян их телами. Во время атаки смертельное ранение получил мужественный и бесстрашный генерал Тучков.

Несмотря на отчаянную храбрость моих предков, французам удалось занять Багратионовы флеши и обрушиться на батарею Раевского.

Русские стояли насмерть, я видела ярость на лице Наполеона, ведь его армия стремительно уменьшалась в размерах. Французам не по зубам оказалась русская армия под командованием прославленного Михаила Илларионовича Кутузова. Я видела нашего прославленного полководца постоянно. К нему с разных флангов прибывали посыльные с донесениями. Все эмоции читались на лице фельдмаршала. Ему было больно слушать про большие потери, но его не покидала уверенность в победе над матёрым зверем. Наш полководец жалел солдат, он не стеснялся слёз, когда узнавал о смерти или ранении своих верных соратников. И я видела эти слёзы! Как мне хотелось утешить этого немолодого человека – настоящего патриота и защитника земли русской. Я могла бы сказать ему, что все его последующие действия совершенно оправданы! Да, он уведёт с Бородинского поля свою армию, он её спасёт! Потом он сдаст французам полупустую сгоревшую Москву. Впустить врага в стены Москвы – это было обдуманное решение Кутузова. Армия Наполеона, оказавшись в нашей древней столице, полностью разложится, к тому же начнутся сильные холода (зима, однако), а «всемогущий» император будет озабочен лишь собственной персоной, собственной безопасностью!

…Передо мной опять мелькает лента событий… И я вижу Смоленскую дорогу, по которой идёт жалкий сброд, голодный и оборванный. Это когда-то непобедимая армия французов. Только нет с ней «великого» полководца Наполеона. Он сбежал, бросив свою армию в чужой стране, которая дала ему мощный отпор. А гонят французиков русские чудо-богатыри, и их непобедимый полководец останавливает армию на отдых и говорит знаменитую речь об окончательной победе России над Францией, заканчивается она громогласным «ура».

От этого крика я вздрогнула и… открыла глаза. Неужели всё, что я видела, было всего лишь сном? Я что, уснула прямо на лавочке в летнем саду? Похоже, что так. Но, боже мой, каким же реальным он был! Не было пришельцев, я не летала в капсуле времени над Бородинским полем? В это трудно поверить! Чем был навеян мой сон?

… Я это быстро поняла. Во-первых, я прочитала книгу Бернарда Вебера про космическое путешествие в поисках планеты, подобной Земле. Во-вторых, я работала над содержанием реферата, посвящённого Бородинскому сражению. Видимо, я сжилась и с книгой Вебера, и с подвигом предков, который они совершили в далёком 1812 году на прославленном поле в ста с небольшим километрах от Москвы.

 Уже стемнело, когда я отправилась из летнего сада домой. А мысли мои всё ещё были там, под Бородино. Я думала о том, что там мы одержали нравственную победу над врагом, мы показали силу духа, моральное превосходство над мощной армией Наполеона, у которой был громадный опыт ведения войн. Все страны, кроме России, очень быстро сдавали свои позиции и покорялись французскому императору. И ещё высокие мысли обо всём увиденном во сне приходили мне в голову: «Моя Родина самая честная, самая мудрая, и во веки веков мы, россияне, будем стоять за правду, справедливость и честь! Нас невозможно победить!»

…Я уже подходила к дому, когда случайно подняла голову: надо мной в чёрном небе, полном звёзд, повис хрустальный парусник. Он переливался всеми цветами радуги…

Автор: Дарья Скачкова
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Международный День грамотности: «Человеком не рождаются, им стают»

08.09.2023 13:07

К началу учебного года МТС ускорила интернет в образовательных учреждениях в пригороде Челябинска

08.09.2023 12:55

Жительница Челябинска стала жертвой находящегося в федеральном розыске Казановы

08.09.2023 12:50

На Южном Урале с середины пятницы и в выходные – сильные ливни, грозы, усиление ветра

08.09.2023 12:07

Семиклассники ОЦ № 5 Челябинска начали обучение в инженерном классе ЧелГУ

08.09.2023 12:06

В Челябинске, уходя от ночной погони полицейских, насмерть разбился 35-летний водитель «Лады»

08.09.2023 11:51

В Миассе рожающая женщина оказалась одна в запертой квартире

08.09.2023 10:37

Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска

08.09.2023 10:33

В Челябинске в открытый люк рядом с магазином чуть не упал ребенок

08.09.2023 09:57

Спецназовец показал жителям Челябинской области процесс разминирования освобожденных территорий

08.09.2023 09:52

В лесу Сосновского района грибники нашли десять килограммов ртути

08.09.2023 09:50

Южноуральцев приглашают отметить День города Челябинска на площадке RCC Extreme

08.09.2023 07:29

Синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей

07.09.2023 23:19

«Главная необычность наших героев – в их обыкновенности»: сегодня в кинотеатрах начинается показ комедии «Праздники» с Марией Ароновой и Виталием Хаевым

07.09.2023 22:40

Анонсы событий и мероприятий на 8 сентября (18+)

07.09.2023 21:02

Суд вынес приговор по делу о мошенничестве при закупке лошадей для КСК «Рифей» Челябинска

07.09.2023 19:44

Кассационный суд оставил без изменения решение о пикетах по возврату прямых выборов главы в Челябинске

07.09.2023 19:18

В Челябинской области восьмого сентября – тепло, ветрено и дождливо

07.09.2023 18:54

Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске

07.09.2023 17:30

В Сосновском районе полицейские при поддержке «Грома» накрыли наркопритон

07.09.2023 17:11

Челябинск, каким его увидят наши внуки

07.09.2023 17:03

Вместе с традиционным осенним фестивалем пройдет Кубок Челябинска по спортивному туризму

07.09.2023 16:52

В Челябинске открылась памятная выставка о легендарном альпинисте из Коркино

07.09.2023 16:29

ММК отметил День голубого неба вместе со школьниками Магнитки

07.09.2023 15:56

В центре и на северо-западе Челябинска в День города закроют движение транспорта

07.09.2023 15:46

Дело экс-директора по спортивному развитию ХК «Трактор» передано в суд

07.09.2023 14:41

Агентство проводит розыгрыш билетов на международный Вечер профессионального бокса

07.09.2023 14:17

Осенний марафон фестивалей и гастролей челябинских кукольников

07.09.2023 13:55

Южноуральцы в субботу смогут пройти диспансеризацию по «зеленому коридору»

07.09.2023 13:22

Консультация юриста: может ли работник отказаться от спецодежды неподходящего размера?

07.09.2023 13:19

В Златоусте описали 200-летнюю историю органов правопорядка

07.09.2023 12:56

Спасибо «Демографии»: челябинская спортшкола по волейболу обзавелась новым инвентарем

07.09.2023 12:49

Виртуальный концертный зал открылся в Златоусте

07.09.2023 12:42

В Челябинске 22 октября состоится премьера спектакля «Щелкунчик и Кошки» Московского театра кошек В. Куклачева

07.09.2023 12:27

Еще больше притяжения: на городском курорте Магнитки построят уникальный для России термальный комплекс

07.09.2023 12:07

Рысь Марыся стала символом прославленных ватерполисток

07.09.2023 11:03

Выставка, посвященная нагайбакской культуре, откроется в Публичке

07.09.2023 11:01

Росгранстрой: Ситуация на погранпункте Бугристое нормализуется, пробки сократились

07.09.2023 10:43

Звуки музыки можно будет увидеть в Челябинской филармонии

07.09.2023 10:33

Гагаринский полк занял в зоне СВО те же позиции, что и наши прадеды в 41-м

07.09.2023 09:53

Новые попытки ВСУ атаковать объекты в трех регионах

07.09.2023 09:09

В Чебаркуле и Миассе подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны

06.09.2023 23:22

Анонсы событий и мероприятий на 7 сентября (18+)

06.09.2023 20:59

В воздухе Челябинска и Магнитогорске - превышена концентрация четырех загрязняющих веществ

06.09.2023 20:32

В Челябинской области седьмого сентября – туманы, ночные заморозки, местами дожди

06.09.2023 18:18

В Челябинске озеленяют реконструируемую улицу Агалакова

06.09.2023 18:10

Бывшую баню на Монакова в Челябинске рекомендовали включить к госреестр памятников истории и культуры РФ

06.09.2023 17:58

Южноуральцев приглашают на спортивный праздник с розыгрышем подарков и билетов на турнир по боксу

06.09.2023 17:27

В Челябинске началась подготовка к разработке проекта строительства дороги по улице Клайна

06.09.2023 17:25

Новый сезон Челябинского НХТ будет по-настоящему юбилейным

06.09.2023 17:18

Непобежденный челябинский боксер Иван Чирков провел открытую тренировку в ФОК Коркино

06.09.2023 16:45

Август в Челябинской области стал самым богатым на новорожденных месяцем лета

06.09.2023 15:26

Число укушенных клещом южноуральцев выросло в четыре раза

06.09.2023 14:45

Перевозчики Челябинской агломерации ответят за несовершенства в работе транспорта рублем

06.09.2023 14:27

Подробности первого этапа строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске

06.09.2023 14:08

Показ мод на Кировке

06.09.2023 13:53

Врач из Озерска, которого в ЧОКБ будили во время операции на мозге, уверенно идет на поправку

06.09.2023 13:35

Состязания рыболовов пройдут на Шершневском водохранилище

06.09.2023 13:29

Вот это икебана! Магнитогорцы придумали оригинальный способ обозначить дорожный провал

06.09.2023 12:46

В Ашинском районе седьмого сентября ограничат движение на трассе М-5

06.09.2023 12:33

Южноуральским аграриям нужно ускориться для успешного завершения уборочной кампании

06.09.2023 11:54

КСП начала проверку расходов бюджетных средств в Нагайбакском районе

06.09.2023 11:50

В Ленинском районе Челябинска отремонтируют сразу несколько дорог

06.09.2023 11:42

Власти обещают до конца недели восстановить мост через ручей Каменный

06.09.2023 10:51

Челябинские аквабайкеры покорили Гребной канал Москвы

06.09.2023 10:33

В день города жителей и гостей Челябинска прокатит знаменитый «Икарус»

06.09.2023 10:22

Агентство проводит розыгрыш билетов в кино

06.09.2023 10:17

Дело четырех южноуральцев, сжигавших дома ради страховки, отправлено в суд