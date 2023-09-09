Взгляд из космоса: Бородинское сражение

В пятницу, восьмого сентября, Россия отмечала День воинской славы - День Бородинского сражения русской армии под командованием Михаила Кутузова с французской армией (1812 год).

Этому важному в истории нашей страны событию посвятила свою творческую работу студентка Коркинского филиала Челябинского государственного колледжа индустрии питания и торговли Дарья Скачкова, ставшая призером регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений в 2022 году. Предлагаем вниманию дорогого читателя ее космическую фантазию.

…Прогуливаясь по летнему саду, я присела на скамейку. Вечер был невероятно тёплый, лишь лёгкий ветерок обдувал лицо и доносил тонкие ароматы цветов. Я находилась под впечатлением только что прочитанной книги о путешествии во времени. Это была удивительная и фантастическая история, которая захватила меня в плен и никак не хотела отпускать.

Очередная версия апокалипсиса будоражила воображение и казалась такой правдоподобной! Бесконечные войны на Земле поставили её жителей перед выбором: или умереть, или покинуть родную планету в поисках новой родины… Огромный звёздный парусник унёс тысячи землян в космос искать планету, пригодную для жизни. Я пыталась осмыслить эту невероятную историю и с необъяснимым волнением всматривалась в звёздную высь. Августовское небо, обсыпанное мерцающими звёздами, было наполнено тайнами всех Вселенных, оно притягивало, завораживало… Картина космического мира раскинулась надо мной и была видна, как на ладони…

И вдруг всё изменилось: небо неожиданно засияло яркими разноцветными огоньками, и над моей головой появился, постепенно увеличиваясь, какой-то странный светящийся объект. Вскоре он принял очертания огромного парусника, сделанного как будто из хрусталя. Он переливался всеми цветами радуги. На доли секунды моё сердце перестало биться, дыхание замедлилось, и я с удивлением увидела, как он опустился на землю и из него вышли существа, очень похожие на людей. Их было двое: девушка и юноша. Всё было у них, как у нас: рост, структура тела, одежда (точно в таких комбинезонах летают в околоземном пространстве наши космонавты), только одним они отличались от землян – необычной кожей. Она сияла на их лицах, и сквозь это сияние можно было увидеть рисунки звёздных скоплений и галактик. Они приблизились ко мне, и я почему-то сразу поняла, что они не опасны.

Конечно, мной овладело любопытство: очень хотелось узнать, кто они такие и откуда прилетели на Землю. Но на какое-то время я потеряла дар речи и, как оказалось, даже не могла пошевелиться.

Неожиданно звёздная девушка отчётливо произнесла:

- Здравствуй, незнакомка! Наверное, мы тебя очень испугали! Меня зовут Лия, а моего друга - Андриан. Когда-то наши далёкие предки жили на вашей планете, но её поглотили бесчисленные войны. Тогда прародители построили огромный космический корабль и улетели на нём к далёкой планете, где смогли выжить. А у вас на Земле погибло всё живое. Прошли миллионы лет, и жизнь возродилась. Со своей планеты мы могли наблюдать за всем, что происходило на родине наших предков: наша цивилизация достигла высочайшего уровня развития!

- Да, мы сделали невозможное, но, увы, человек по своей натуре мало изменился, и вот опять начались войны, – вступил в разговор Андриан. - И мы решили слетать на разведку, узнать, смогут ли оставшиеся в живых вернуться на родную Землю.

- Здравствуйте! – наконец-то я пришла в себя и, осмыслив всё сказанное пришельцами из космоса, продолжила:

- Я очень рада с вами познакомиться. Меня зовут Дариелла. И я думаю, что вы можете вернуться и жить здесь, на Земле. Вот только… только у нас тоже всё ещё идут войны!

Лия и Андриан внимательно выслушали меня и сказали:

- Ты молодец, что не испугалась нас и что предложила нам остаться на твоей планете. За это мы хотим тебя отблагодарить. У нас на космическом паруснике есть капсула времени. Дариелла, ты бы хотела очутиться в прошлом? Или, может, тебе не терпится узнать, что ждёт тебя и твою планету в будущем?

- Какое неожиданное предложение! Мне кажется, что всё это происходит не со мной! Благодарю вас за предоставленную возможность воспользоваться капсулой времени! Я не хочу увидеть будущее, слишком страшно! А вот побывать в прошлом не откажусь! История – мой любимый предмет, и недавно я работала над рефератом, а его тема была связана с Бородинской битвой. Увидеть воочию, как мои предки героически сражались за свою родину, - это что-то из мира фантастики!

Лия и Андриан пригласили меня на борт своего корабля, где находилась капсула времени. Только я переступила порог, как дверь автоматически закрылась, и вихрем передо мной пронеслась лента прошлых событий. Мои мысли замерли. Стенки металлической капсулы вдруг стали прозрачными, и я увидела…

Я увидела поле, окружённое холмистой местностью. Вся она изрезана многочисленными ручьями и быстротечными речками, а по их берегам раскинулись величественные леса.

Стало понятно, что я попала в 1812 год и вижу знаменитое бородинское поле. На нём шла грандиозная подготовка к великой битве, которая должна была решить исход войны с французами. Я уже знала, чем она закончится, но при этом понимала, что ничего не смогу изменить. Вмешаться в прошлое невозможно!

С интересом наблюдала я за расстановкой на поле боя наших сил. Вот на правом фланге у воздвигнутых земляных стреловидных укреплений подбадривает своих солдат генерал Барклай-де-Толли. У него твёрдый взгляд, он уверен в победе!

В центре позиции тоже выстроены батареи – Центральная и Раевского, или Курганная высота. Я знаю, как опишет подвиг Раевского писатель Лев Толстой, и смотрю с восхищением на будущего героя Бородинской битвы.

На левом фланге, там, где возведены Семёновские флеши, генерал Багратион со своей армией готовится с честью, как он привык это делать, защищать своё Отечество. Я уже знаю, что на этом поле бесстрашный генерал получит смертельное ранение. И я опять ничего не могу сделать! Даже просто предупредить его о смертельной опасности!

На Смоленской дороге расположился пехотный корпус генерал-лейтенанта Тучкова - ещё одного героя Бородинской битвы. А впереди всей позиции с левого фланга построен редут для передового укрепления.

Конечно, мне видна и армия Наполеона. Но меня их подготовка нисколько не интересует. Мне глубоко противен «маленький человечек» (именно таким увидел его герой Толстого князь Андрей на Аустерлицком поле), возомнивший себя богом на земле. На лице императора Франции написано самодовольство: он уверен в своей победе, ему наплевать, что погибнут тысячи людей, в том числе солдаты его армии!

Сражение должно начаться 26 августа по старому стилю, в пять тридцать утра. Невольно глянула на часы: они показывали именно это время!

И я увидела, как воплощается в жизнь строчка из стихотворения Лермонтова: «Смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой!». Я знаю, что Бородинское сражение стало одним из самых кровопролитных за всю историю войн. Одновременно стреляли несколько сотен орудий с обеих сторон, свистели ядра, раздавались взрывы. Вскоре всё поле заволокло дымом, трудно было разглядеть через дымовую завесу то, что происходило на поле сражения. Началось кровавое «месиво»: за час погибало несколько тысяч человек. Французы провели восемь атак на укрепления русских. Они захватили Курганную высоту и получили преимущество, но наши русские генералы отбили её у французов, продемонстрировав чудеса мужества и героизма. Ещё бы, ведь они защищали свою Родину!

Но положение у наших войск было катастрофическим: огонь французских батарей уже был шквальным, но Наполеон приказывал своим генералам ещё и ещё усиливать его, чтобы полностью уничтожить русскую армию. На помощь нашим воинам пришли ополченцы – жители окрестных деревень и сёл. Пришли в белых рубахах: знали, что идут на смерть, а умирать на Руси было принято в белом!

Я видела своими глазами битву в южной части – битву за Утицкий курган. Вскоре этот участок поля был щедро полит кровью сражающихся противников и плотно усеян их телами. Во время атаки смертельное ранение получил мужественный и бесстрашный генерал Тучков.

Несмотря на отчаянную храбрость моих предков, французам удалось занять Багратионовы флеши и обрушиться на батарею Раевского.

Русские стояли насмерть, я видела ярость на лице Наполеона, ведь его армия стремительно уменьшалась в размерах. Французам не по зубам оказалась русская армия под командованием прославленного Михаила Илларионовича Кутузова. Я видела нашего прославленного полководца постоянно. К нему с разных флангов прибывали посыльные с донесениями. Все эмоции читались на лице фельдмаршала. Ему было больно слушать про большие потери, но его не покидала уверенность в победе над матёрым зверем. Наш полководец жалел солдат, он не стеснялся слёз, когда узнавал о смерти или ранении своих верных соратников. И я видела эти слёзы! Как мне хотелось утешить этого немолодого человека – настоящего патриота и защитника земли русской. Я могла бы сказать ему, что все его последующие действия совершенно оправданы! Да, он уведёт с Бородинского поля свою армию, он её спасёт! Потом он сдаст французам полупустую сгоревшую Москву. Впустить врага в стены Москвы – это было обдуманное решение Кутузова. Армия Наполеона, оказавшись в нашей древней столице, полностью разложится, к тому же начнутся сильные холода (зима, однако), а «всемогущий» император будет озабочен лишь собственной персоной, собственной безопасностью!

…Передо мной опять мелькает лента событий… И я вижу Смоленскую дорогу, по которой идёт жалкий сброд, голодный и оборванный. Это когда-то непобедимая армия французов. Только нет с ней «великого» полководца Наполеона. Он сбежал, бросив свою армию в чужой стране, которая дала ему мощный отпор. А гонят французиков русские чудо-богатыри, и их непобедимый полководец останавливает армию на отдых и говорит знаменитую речь об окончательной победе России над Францией, заканчивается она громогласным «ура».

От этого крика я вздрогнула и… открыла глаза. Неужели всё, что я видела, было всего лишь сном? Я что, уснула прямо на лавочке в летнем саду? Похоже, что так. Но, боже мой, каким же реальным он был! Не было пришельцев, я не летала в капсуле времени над Бородинским полем? В это трудно поверить! Чем был навеян мой сон?

… Я это быстро поняла. Во-первых, я прочитала книгу Бернарда Вебера про космическое путешествие в поисках планеты, подобной Земле. Во-вторых, я работала над содержанием реферата, посвящённого Бородинскому сражению. Видимо, я сжилась и с книгой Вебера, и с подвигом предков, который они совершили в далёком 1812 году на прославленном поле в ста с небольшим километрах от Москвы.

Уже стемнело, когда я отправилась из летнего сада домой. А мысли мои всё ещё были там, под Бородино. Я думала о том, что там мы одержали нравственную победу над врагом, мы показали силу духа, моральное превосходство над мощной армией Наполеона, у которой был громадный опыт ведения войн. Все страны, кроме России, очень быстро сдавали свои позиции и покорялись французскому императору. И ещё высокие мысли обо всём увиденном во сне приходили мне в голову: «Моя Родина самая честная, самая мудрая, и во веки веков мы, россияне, будем стоять за правду, справедливость и честь! Нас невозможно победить!»

…Я уже подходила к дому, когда случайно подняла голову: надо мной в чёрном небе, полном звёзд, повис хрустальный парусник. Он переливался всеми цветами радуги…