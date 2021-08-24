Юные астрономы из Челябинска полюбовались туманностью Андромеды и увидели запуск «Союза»

Увлеченные астрономией школьники Челябинска стали участниками тестирования современных астрономических инструментов, закупленных для нового лабораторного корпуса регионального центра поддержки одаренных детей Южного Урала «Курчатов Центр».

Увидеть Луну, Сатурн, Юпитер, туманность Андромеды, Хи и Аш Персея и другие завораживающие объекты ночного неба смогли участники программ «Курчатов Центра» Сергей Велегжанин и Илья Шагаев. По счастливой случайности юным астрономам также удалось наблюдать запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с Байконура.

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Как отмечают в «Курчатов Центре», астрономическое оборудование, с которым работали школьники, действительно уникально, аналогов этим инструментам в образовательных организациях региона практически нет.

Для наблюдений за небесными объектами юные астрономы использовали телескоп системы «Добсон» с диаметром зеркала 305 миллиметров и комплекс для астрофотографии, состоящий из рефлектора системы Ньютона с диаметром зеркала 150 миллиметров. Телескопы позволяют вести визуальные наблюдения за самыми удаленными космическими объектами, делать астрофотографии в высоком качестве и вести научную работу по изучению Солнца и его влияния на Землю.

«Тестирование проходило в сорока километрах от Челябинска. Нашей задачей было найти подходящее место, позволяющее наблюдать за небесными объектами. И нам это удалось. В перспективе планируется использовать это место для проведения практических занятий по астрономии, - отметил педагог «Курчатов Центра» Игорь Верховских. - Ребята успешно справились с задачей, самостоятельно настроили оборудование и даже сделали первые фотографии».

Школьники увлечены наукой и пробуют себя в олимпиадном движении. Поэтому полученный практический опыт пригодится им в будущем на олимпиадах и конкурсах.

«Это было незабываемо и очень познавательно! Мы наблюдали Луну, разные планеты, смотрели туманности и Плеяды. Очень красивым оказался запуск «Союза». Невероятно интересно было ночью смотреть на звёздное небо, искать с друзьями и коллегами созвездия и настраивать телескопы для удобства в наблюдении. В целом я получил бесценный опыт, а самое главное - стимул к ещё большим знаниям», - поделился ученик 11 класса челябинского областного многопрофильного лицея-интерната Илья Шагаев.

В «Курчатов Центре» напомнили, что в прошлом учебном году впервые за последние пять лет призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по астрономии стал ученик челябинского областного многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей Матвей Конышев.

В новом учебном году «Курчатов Центр» готовит для обучающихся Челябинской области образовательную программу по астрономии. Талантливые школьники, увлеченные этой наукой, смогут пополнить теоретические знания и применить их на практике, наблюдая за астрономическими объектами и используя современное оборудование центра.