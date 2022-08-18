Вспышки на Солнце привели к магнитным бурям на Земле

Мощные вспышки на Солнце, которые происходили в предыдущие несколько дней, привели к достаточно сильным магнитным бурям на Земле.

«В последние дни общая солнечная активность перешла из спокойного состояния в умеренное», - сообщает «Наблюдательная астрономия» ВКонтакте.

В воскресенье, 14 августа группа пятен AR 3078, которая неделю назад появилась на видимой стороне Солнца, дала несколько вспышек C-класса. А еще через сутки группе была присвоена сложнейшая магнитудная структура. И за мощными вспышками последовали выбросы солнечной плазмы.

С 15-го по 16-е августа произошли три заметные вспышки (две M-класса и одна длительная вспышка C-класса) с последующими выбросами корональной массы (СМЕ).

«Первый выброс во время полета "расчистил" путь двум остальным - они догнали его и слились в единый CME, - пояснили в группе. - Также не так давно на Солнце наблюдалась протяжённая корональная дыра, высокоскоростной солнечный ветер от неё тоже усилит эффект удара по магнитосфере Земли».

Накануне в 14 часов 50 минут по московскому времени большое количество плотной солнечной плазмы, скопившееся около этой группы пятен, было выброшено с поверхности Солнца. «Если через 2-3 суток этот выброс заденет Землю, значит, нас будет ожидать ещё одна мощная геомагнитная буря», - прогнозируют в группе.

Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева, на территории Челябинской области магнитные бури (уровень G1, Кр=5) начались в ночь с 17 на 18 августа и продолжаются до сих пор. Магнитные бури возможны и 19 декабря.

По данным Gismeteo, утром 17 августа регистрировались магнитные бури силой семь баллов, к вечеру – пять баллов.

В пятницу, 19 августа, ранним утром прогнозируют магнитные бури силой 6-5 баллов, в течение дня – геомагнитные возмущения силой четыре балла.

В такие периоды у людей с патологиями сердечно-сосудистой системы возможно повышение артериального давления, ухудшение кровообращения, головная боль, учащенное сердцебиение.

Негативное влияние могут ощутить и те, кто страдает хроническими или скрыто протекающими инфекционными заболеваниями. Также повышается вероятность неприятных последствий магнитной бури при переутомлении, нарушении режима труда и отдыха. Даже вполне здоровые люди могут испытывать вялость и повышенную утомляемость.

По возможности, в дни магнитных бурь необходимо немного снизить нагрузку на организм, не злоупотреблять сигаретами и алкоголем.