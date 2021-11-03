Южноуральцев приглашают на Всероссийский урок астрономии

В пятницу, пятого ноября, по всей стране пройдёт Всероссийский урок астрономии. К участию приглашаются школьники, их родители и педагоги.

«На уроке вы окажетесь в космическом зоопарке, узнаете, какие ошибки чаще всего допускают в фильмах про Марс, кто из землян на самом деле первым побывал в космосе, почему звезды нам кажутся цветными и научитесь находить некоторые созвездия и много еще чего интересного.

Организаторы подготовили несколько тем, в зависимости от возраста слушателей:

- «Тайны звездного неба» (для дошкольников);

- «Космический зоопарк, или Животные в космосе» (для обучающихся 1-4 классов);

- «Планеты Солнечной системы» (для обучающихся 5-9 классов);

- «Чудеса Галактики» (для обучающихся 10-11 классов).

Всем желающим присоединиться к уроку необходимо пройти на сайт, изучить методические материалы. Взрослым предстоит провести урок, а ученикам - внимательно прослушать материал. Во время урока рекомендуется делать фотографии для размещения у себя на страницах в сети Интернет.

Для участников предусмотрены сертификаты, получить которые можно будет, опубликовав до 17 часов местного времени восьмого ноября пост в социальных сетях под едиными хэштегами #УрокАстрономии74, #УрокАстрономии.

Организаторы отмечают, цель проведения урока - привлечение внимания образовательных организаций к предмету и теме изучения одной из старейших в мире наук – астрономии.

Организатором является министерство просвещения РФ и ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей».

ФОТО: Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей