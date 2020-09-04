Южноуральцам смогут поставить прививки от гриппа в торгово-развлекательных центрах

В Челябинской области на этой неделе стартует вакцинация против гриппа в торгово-развлекательных и досуговых комплексах.

В предстоящую субботу, пятого сентября, поставить прививку смогут жители Челябинска, Кыштыма и Троицка.

В субботу можно будет поставить прививку с 9 до 15 часов в ТРК «Алмаз» (Челябинск, Копейское шоссе, 64, Леруа Мерлен), с 9 до 13 в Троицке в рамках скачек на приз губернатора Челябинской области и с 10 до 13 часов в ТРК «Радуга» и ТРК «Квартал» Кыштыма.

В воскресенье, шестого сентября, смогут вакцинироваться жители Бредов (на рынке по ул. Торговая с 10 до 14 часов).

Во вторник, восьмого сентября, всех желающих старше 18 лет ждут на прививку на мини-рынке в Чебаркуле (ул. Карпенко, 15) с 10 до 15 часов. В четверг, 10 сентября, с 15 до 19 часов будет проводиться вакцинация в Челябинске в ТК «Ёлки» (ул. 40 лет Победы, 1).

При себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт, перед прививкой вас обязательно осмотрит и проконсультирует медицинский специалист.

Кроме того, защитить себя от гриппа все желающие могут в поликлиниках по месту жительства. Вакцина (для взрослых и детей) поступила в медучреждения Челябинска на прошлой неделе, на этой неделе ее получат все муниципалитеты региона.

Всего в 2020 году в регион поступит 1 миллион 645 тысяч доз вакцин от гриппа. Прививочная кампания продлится до первого декабря. Планируется привить от гриппа 60% населения (в прошлом году - 48%). В конце сентября ожидается поступление в регион вакцины от коронавируса.

Первого сентября одним из первых привился губернатор Алексей Текслер. «Я сам прошел вакцинацию раньше, чем обычно, и призываю это сделать всех наших граждан», – сказал Алексей Текслер.

Прививки противопоказаны при аллергии на вакцину или её компоненты, а также в случаях выявления сильной реакции или осложнений на предыдущие прививки. Остальные противопоказания являются временными, длительность медицинского отвода зависит от конкретного заболевания и определяется врачом.