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Южноуральцам советуют пока не посещать налоговые инспекции

Общество
Сегодня, 15:00

Налоговые инспекции в Челябинской области ограничили прием налогоплательщиков в операционных залах в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и риском распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Документы, в том числе и налоговые декларации, будут передаваться через специальные боксы, или через Интернет.

УФНС России по Челябинской области настоятельно рекомендует жителям региона отложить посещение налоговых инспекций.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФНС, начиная с 28 марта и до особого распоряжения прекращен прием налогоплательщиков по субботам.

На входе в инспекции установлены необходимо специальные боксы для приема документов (письменные запросы, заявления, обращения, налоговые декларации и другие). При этом нужно обязательно указывать свои контактные данные.

«Выемка документов будет производиться не реже одного раза в день с последующей обязательной регистрацией не позднее следующего рабочего дня», - уточнили в ФНС. Справки о дальнейшем движении своих документов можно узнавать по справочным телефонам, номера которых указаны рядом с боксами.

В «Личном кабинете для физических лиц» ФНС можно узнать задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, вернуть НДФЛ за приобретение имущества, обучение или лечение и урегулировать другие вопросы расчетов с бюджетом.

Кроме того, в ФНС временно отменено проведение публичных и массовых мероприятий (семинаров, «круглых столов»,  акции «Дни открытых дверей») и личный прием граждан руководством территориальных органов ФНС России.

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