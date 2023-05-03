Южноуральцев научат быть счастливыми

В четверг, четвертого мая, состоится вебинар по теме «Счастье всегда со мной» в рамках проекта «Воскресный университет» Челябинского государственного университета (ЧелГУ).

Старший преподаватель кафедры общей и профессиональной педагогики института образования и практической психологии Анна Корнеева расскажет, как отличить счастье от радости и удовлетворения и как стать счастливым.

«Мы все устали от зимы, от длительного учебного года. Как поддержать себя и близких в этот период? Счастье - вот наша опора», - отмечает Анна Корнеева.

Участники вебинара обсудят, чем отличается радость, удовлетворение и счастье. «Каждый попытается ответить на вопросы: «В чём моё счастье?», «Я счастлив?». В заключение преподаватель предложит простые способы, как почувствовать себя счастливым прямо сейчас.

К вебинару смогут подключиться слушатели любого возраста: проект адресован всем, кто готов получать новые знания вне зависимости от имеющегося опыта и статуса.

Занятие пройдёт на платформе Zoom в 16 часов 30 минут на странице «Воскресного университета».