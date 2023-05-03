03.05.2023
Анонсы событий и мероприятий четвертое мая (18+)
03.05.2023
Южноуральцев научат быть счастливыми
03.05.2023
Челябинские власти рассказали о ходе ремонта трех крупных дорожных объектов
03.05.2023
Челябинских ветеранов поздравят с Днем Победы на дому
03.05.2023
Житель Миасса задержан за ложное сообщение об угрозе жилому дому
03.05.2023
Юные челябинцы стали победителями международного турнира по инклюзивному чирлидингу
Южноуральцев научат быть счастливыми
24.04.2023
Межуниверситетского кампус в Челябинске: на шаг ближе к воплощению
07.04.2023
Экосистему Шершневского водохранилища ждет реабилитация
07.04.2023
В Челябинской области выявят туристический потенциал Аркаима
01.04.2023
Психологи ЧелГУ знают, как сделать общение супругов более гармоничным
Южноуральцев предупреждают об аномальной жаре с третьего по седьмое мая
02.05.2023
КСП Челябинской области проверит расходы минспорта и его подведа на мероприятия по ГТО
02.05.2023
Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено
29.04.2023
В Челябинской области раньше обычного распустился крайне опасный для человека кустарник
28.04.2023
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023