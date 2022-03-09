09.03.2022
В Магнитогорске уборщица выносила из магазина технику в мусорных пакетах
09.03.2022
Германский производитель шин Continental приостанавливает выпуск продукции в России
09.03.2022
В отношении главы Бердяушского поселения возбуждено уголовное дело
09.03.2022
Москва и Киев согласовали «зелёные коридоры» для эвакуации мирных жителей
09.03.2022
Магнитогорским детям подарят «Катюшу»
09.03.2022
Великобритания запретила продавать в Россию авиационную и космическую технику
Южноуральцев, переболевших ковидом, приглашают пройти углубленную диспансеризацию
09.03.2022
За выходные и праздник заболело ковидом более шести тысяч южноуральцев, умерло 48 человек
05.03.2022
В Челябинской области за сутки заболело ковидом 2,2 тысячи жителей
05.03.2022
В Челябинской области сохраняется режим самоизоляции для непривитых пенсионеров
03.03.2022
В Челябинской области число умерших от ковидной пневмонии превысило семь тысяч
В России вводятся новые детские пособия
08.03.2022
Жительниц Челябинской области поздравляют с Международным женским днём
07.03.2022
Российские храмы проводят сбор средств для беженцев и пострадавших мирных жителей Украины
07.03.2022
В Челябинске прошли задержания участников антироссийского несанкционированного митинга
06.03.2022
Депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов поздравил женские коллективы Федоровки и Новосинеглазово с 8 Марта
05.03.2022