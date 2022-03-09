Южноуральцев, переболевших ковидом, приглашают пройти углубленную диспансеризацию

Жителей Челябинской области, переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, приглашают пройти диспансеризацию по специальной углубленной программе.

Она проводится не ранее чем через 60 дней после перенесенного заболевания. Именно за этот период могут развиться возможные осложнения для организма, которые могла вызвать инфекция, в виде одышки, боли в груди или проблем с сосудами.

«Диспансеризация – комплекс онкоскринингов самых часто встречающихся злокачественных заболеваний», - отметила главный врач Челябинского областного центра общественного здоровья, главный внештатный специалист Минздрава региона по медицинской профилактике Ольга Агеева.

Онкоскрининг в рамках диспансеризации у женщин включает осмотр гинеколога и взятие цитологии с шейки матки, маммографию, у мужчин – осмотр проктолога и взятие крови на онкомаркеры злокачественного заболевания простаты. Для женщин и мужчин – кал на скрытую кровь, ФГС, осмотр кожных покровов, флюорография.

Углубленная диспансеризация проходит в два этапа. Первый этап включает семь исследований: общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом (сатурация), шестиминутный тест ходьбы, спирометрия, рентген грудной клетки, прием терапевта, D-димер (помогает выявить признаки тромбообразования). Если пациент находится на диспансерном учете у врача-кардиолога - он наблюдается более тщательно.

По результатам первого этапа врачи определят риски и возможные признаки развития хронических заболеваний, при необходимости направляют пациента на второй этап. На втором этапе будут проведены три обследования – эхокардиография, КТ лёгких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей. Если по результатам диспансеризации у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, то ему будет оказано необходимое лечение и назначена медицинская реабилитация.

Как сообщают в минздраве, диспансеризацию можно пройти в поликлинике, к которой прикреплен переболевший. Всю необходимую информацию можно получить в регистратуре, отделении медицинской профилактики или у участкового врача-терапевта.

СПРАВКА

В Челябинской области более 62 организаций проводят диспансеризацию. Южноуральцы в возрасте до 39 лет должны проходить обследование раз в три года. В 2022 году под прохождение диспансеризации попадают граждане, которым в текущем году исполнится 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет.

Граждане старше 40 лет проходят диспансеризацию ежегодно.

При желании в рамках диспансеризации предусмотрена возможность сдать кровь на ВИЧ-инфекцию.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил порядок проведения диспансеризации для переболевших коронавирусной инфекцией и перечень медицинских обследований.