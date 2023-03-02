Южноуральцев приглашают поближе познакомиться с культурой татар

Жителей Челябинской области приглашают поближе познакомиться с культурными и этническими особенностями татар Южного Урала.

Третий открытый семинар из цикла «Экспедиционные поиски и находки: материалы фольклорных и этнографических экспедиций по Южному Уралу» состоится второго марта. Его организаторы - музей археологии и этнографии и Лаборатория исторической реконструкции Учебно-научного центра изучения проблем природы и человека Челябинского государственного университета.

Как сообщили в пресс-службе ЧелГУ, на встречу приглашаются все желающие, но в первую очередь – специалисты в области фольклористики и этнографии.

«Грядущий семинар – это ещё один повод поближе познакомиться с традиционной культурой татар, населяющих наш край, – отмечает заведующая музеем археологии и этнографии ЧелГУ Екатерина Чайко. – Татарская пословица гласит: «Галим белсә сорый, надан белми дә, сорамый да», что в переводе значит «Учёный спросит, даже если знает, а безграмотный не спросит, даже если не знает». Так что не стесняйтесь задавать свои вопросы!».

Научная программа семинара насыщенна и разнообразна. Доцент кафедры педагогики и этнокультурного образования ЧГИК Ирина Вишнякова познакомит участников встречи с современным состоянием традиции проведения аятов на примере села Карасево Сафакулевского района Курганской области. Хранители фонда этнографии Государственного исторического музея Южного Урала Константин Дружинин и Алёна Уразаева расскажут о предметах традиционной культуры татар в фондах ГИМЮУ.

Заведующая Музеем археологии и этнографии ЧелГУ Екатерина Чайко выступит с сообщением о тамбурной вышивке села Арасланово Нязепетровского района Челябинской области, подготовленным по материалам экспедиционных исследований 2021 и 2022 годов. Заведующая Лабораторией исторической реконструкции УНЦ Ольга Новикова осветит вопрос о локальных особенностях технических приёмов, орнаментальных мотивов и композиции вышивки зауральских башкир и татар, представленной в музейных собраниях Челябинской области.

В дополнение к основной программе собравшиеся, по инициативе Константина Дружинина, обсудят проблему атрибуции предмета из деревни Серкино Кунашакского района Челябинской области.

Ирина Вишнякова обещает порадовать гостей традиционной выпечкой юаса и балиш по семейным рецептам села Карасево Сафакулевского района Курганской области.

Семинар состоится второго марта в Музее археологии и этнографии ЧелГУ (Братьев Кашириных, 129, аудиторный корпус, второй этаж). Начало в 14 часов.