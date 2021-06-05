Южноуральцев ждут на прививку в садах, парках, на рынках, в ТРК и в храме

Жители Челябинской области в предстоящие выходные дни вновь смогут бесплатно поставить прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 в торгово-развлекательных комплексах, в садовых товариществах, на рынках, в парках и в храме.

В Челябинске прививку от ковида можно будет поставить торгово-развлекательных комплексах:

В субботу, пятого июня

- Торговый город «Алмаз», около «Леруа Мерлен» - с 10 до 15 часов;

- ТРК «Космос» с 12 до 16 часов;

- ТРК «Родник» с 10 до 16 часов;

- ТК «КС» с 12 до 16 часов;

- ТК «Кольцо» с 12 до 18 часов.

В воскресенье, шестого июня, челябинцев ждут на прививку в:

- ТРК «Родник» с 10 до 16 часов;

- Торговый город «Алмаз» (второй этаж) - с 10 до 16 часов.

В Магнитогорске вакцинальные бригады будут работать:

В субботу, пятого июня в:

- ТРК «Континент», третий этаж;

- ТРК «Гостиный двор», второй этаж;

- ТРК «Семейный парк», первый этаж;

Пятого и шестого июня прививку можно будет поставить с 9 до 12 часов в четырех садовых товариществах:

- СНТ «Горняк»;

- СНТ «Металлург-2»;

- СНТ «Строителей-1»;

- СНТ «Метизник»

В Миассе вакцинироваться от ковида можно будет пятого июня в ТРК «Малахит» с 11 до 15 часов и в ТРК «Слон» (пр. Автозаводцев, 65, около магазина «Стольник») с 12 до 16 часов, а шестого июня - в ТРК «Слон» с 12 до 16 часов

В Златоусте привиться от коронавируса можно будет поставить пятого июня в ТРК «Тарелка» с 11 до 14 часов.

Жители Чебаркуля смогут поставить прививку от ковида пятого июня в Храме Преображения Господня (ул. Кирова, 31) с 10 до 12 часов), на Центральном рынке (ул. Крупской, 6) с 10 до 12 часов и на мини-рынке (ул. Карпенко, 22) с 12 до 14 часов.

Жители Пласта смогут поставить прививку от коронавируса пятого июня в ТК «Раздолье» (с 9 до 13 часов), шестого июня – в ТК «Карат» (также с 9 до 13 часов).

Пятого июня вакцинальные бригады будут работать в Кыштыме в СНТ «Теренкуль» (с 10 до 12 часов), в Сатке – на Центральном рынке (с 9 до 11 рынок часов), в Аше на Центральном рынке (с 9 до 13 рынок часов).

Жителей Южноуральска ждут на прививку в городском парке пятого и шестого июня с девяти до 13 часов.

Вакцинацию для всех желающих будут проводить при строгом соблюдении всех противоэпидемических мер.

Южноуральцы, которые хотят поставить прививку от ковида, должны взять с собой паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Каждый вакцинируемый заполнит анкету, согласие на вакцинацию. Медики внесут всю полученную информацию в федеральный реестр.

Перед процедурой обязателен общий осмотр пациента: измерение давления, температуры, сатурации.

Также записаться на вакцинацию можно онлайн, не выходя из дома, через портал «Госуслуги», выбрав удобные для вас дату, время и медицинское учреждение.