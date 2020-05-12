Южноуральцев зовут поучаствовать в «коронавирусном» конкурсе на самую креативную маску

В Челябинской области объявлен конкурс на самую креативную маску, сделанную своими руками. Авторы самых оригинальных публикаций получат призы и подарки. Условия очень просты. Нужно сшить или украсить уже готовую тканевую маску. Потом сделать фото в ней. И опубликовать

фотографию на своей странице в соцсетях с хэштегом #моямасказдоровья.

«Расскажите, как Ваша маска отражает Вашу индивидуальность.

Лучшие фото будут опубликованы в региональных пабликах. Авторы самых оригинальных публикаций получат призы и подарки», - сообщают организаторы акции.