Южноуральцев зовут поучаствовать в «коронавирусном» конкурсе на самую креативную маску
В Челябинской области объявлен конкурс на самую креативную маску, сделанную своими руками. Авторы самых оригинальных публикаций получат призы и подарки. Условия очень просты. Нужно сшить или украсить уже готовую тканевую маску. Потом сделать фото в ней. И опубликовать
фотографию на своей странице в соцсетях с хэштегом #моямасказдоровья.
«Расскажите, как Ваша маска отражает Вашу индивидуальность.
Лучшие фото будут опубликованы в региональных пабликах. Авторы самых оригинальных публикаций получат призы и подарки», - сообщают организаторы акции.
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