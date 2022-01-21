21.01.2022
Южноуральцы без признаков вирусной инфекции могут бесплатно сдать ПЦР-тест
21.01.2022
К июлю 2022 года будет готов проект троллейбусной инфраструктуры Челябинска
21.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
21.01.2022
«Студенческий десант» высадился в полиции Челябинска
21.01.2022
Росавиация попросила авиакомпании сообщать о помехах из-за вышек 5G
21.01.2022
Казахстан отверг обвинения Европарламента в нарушении прав человека
Южноуральцы без признаков вирусной инфекции могут бесплатно сдать ПЦР-тест
21.01.2022
Текслер: Пока рано говорить, что нас захлестнула волна омикрона, но надо быть готовым
21.01.2022
По какому алгоритму будут отправлять южноуральских школьников на карантин по ОРВИ и ковиду
21.01.2022
С 24 января треть чиновников Челябинской области переводится на дистант
21.01.2022
Растет число заболевших ковидом южноуральцев и снижается число выздоровевших
Челябинский завод «ТЕХНО» сократил выбросы почти наполовину
20.01.2022
Невакцинированных студентов в Челябинской области могут перевести на дистант
20.01.2022
Челябинцев возмущает пропаганда гомосексуализма в кинотеатрах
19.01.2022
В Челябинской области откроют ковидные поликлиники
19.01.2022
Православные празднуют Крещение Господне
19.01.2022