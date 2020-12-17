Южноуральцы будут спать на постельном белье, сшитом для них осужденными

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Южноуральцы будут спать на постельном белье, сшитом для них осужденными

В исправительной колонии №10 Кыштыма (Челябинская область) открылся новый швейный цех, где заключенные будут шить спецодежду, постельное белье и медицинские бахилы.

Под новый производственный участок в колонии выделили помещение общей площадью около 200 квадратных метров. Перед открытием в нем были проведены реконструкция и капитальный ремонт, в том числе раздевалок, туалетных комнат и подсобных помещений.

Заменена вся электропроводка, установлены энергосберегающие светодиодные светильники.

В новый цех за счет прибыли от производственной деятельности учреждения приобретено и установлено современное оборудование: промышленные одноигольные швейные машины и машины специального назначения.

Благодаря вводу в эксплуатацию оборудования созданы дополнительные рабочие места. С учетом работы участка в две смены будут трудоустроены 34 человека из числа осужденных. Предварительно каждый их них обязательно пройдет обучение в местном профессиональном училище. Первая смена уже укомплектована и приступила к работе.

«Осужденные трудоустроены в соответствии с нормами трудового кодекса. Они смогут заработать, выплатить судебные иски потерпевшим и оказать материальную помощь семьям», - рассказал начальник режимного учреждения полковник внутренней службы Андрей Трясцин.

В настоящее время ИК-10 заключены контракты на оказание услуги по пошиву четырех тысяч комплектов спецформы. Также заключенные будут шить постельное белье и медицинские бахилы.