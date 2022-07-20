Южноуральцы могут принять участие в масштабном проекте «Арктический вызов»

Стартовал прием заявок на участие в самой масштабной федеральной программе по привлечению специалистов в инновационные проекты арктической зоны – «Арктический вызов».

Первым траншем с трудоустройством до конца 2022 года Арктика ищет состоявшихся и молодых специалистов с опытом и навыками управления и организации комфортных условий труда.

«Пройдите три этапа отбора, проверьте свои навыки и характер, получите работу мечты и станьте новым героем Арктики», - сообщили в минздраве региона.

Оставить заявку и узнать больше о программе можно здесь.