Южноуральцы, переболевшие ковидом, пройдут реабилитацию и углубленную диспансеризацию

В Челябинской области планируют расширить круг организаций, которые будут заниматься медицинской реабилитацией жителей, которые тяжело переболели коронавирусной инфекцией.

Об этом рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Есть рекомендации министерства здравоохранения РФ по реабилитации пациентов, переболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19. В этом плане у нас работает областной социально-реабилитационный центр на Смолино. И сейчас мы думаем, что еще несколько центров будут подключены к работе по реабилитации», - сообщила первый замгубернатора.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил правительству вместе с ЕР запустить специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, рассчитанную до 2026 года включительно.

В создание системы реабилитации будут вложены немалые ресурсы (не менее 100 миллиардов рублей.

«Сейчас мы будем вкладывать серьезные деньги, специально выделили отдельные средства на систему реабилитации, - рассказал Владимир Путин в рамках «прямой линии». - Прямо сейчас будем заключать контракты на приобретение необходимого оборудования. Дело в том, что для того, чтобы проходить реабилитацию после ковида, а ковид ударяет по сосудам, органам дыхания, другим системам организма, здесь нужна специальная техника».

Кроме того, с первого июля в стране, в том числе и в Челябинской области, стартовала углубленная диспансеризация граждан, переболевших коронавирусной инфекцией 2-6 месяцев назад.

«По итогам этой диспансеризации всем будут даны рекомендации, в том числе и по реабилитации, - рассказала Ирина Гехт. - В случае, если будут выявлены серьезные последствия, человек будет направлен на реабилитацию в медицинское учреждение. Это будет системная работа, направленная на профилактику последствий после перенесенной коронавирусной инфекции».