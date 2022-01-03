Южноуральцы попали в число самых везучих

Житель Челябинской области стал миллионером в первый день Нового года. Удачу южноуральцу принёс лотерейный билет 1421-м тиража «Русского лото», передаёт пресс-служба «Столото». Всего жители области выиграли почти 46 миллионов рублей. По этому показателю Южный Урал вошел в топ-10 самых удачливых регионов России, заняв шестую строчку.

На первом месте по общей сумме выигрышей расположилась Москва (950 080 037 руб.), на втором месте - Краснодарский край (579 484 593 руб.), и замыкает тройку лидеров - Санкт-Петербург (119 870 892 руб.).

В целом в 1421-м тираже выигрышными стали 14 млн 479 тыс. билетов, а всего было разыграно 2 млрд 974 млн 200 тыс. рублей. Двое жителей Москвы и Краснодарского края выиграли по 500 млн рублей, 52 участника – по 1 млн. Ещё 64 счастливчика закрыли все 30 чисел одновременно на 64-м ходу и разделили между собой оставшиеся 48 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем 750 тыс. рублей.