Южноуральцы с подтвержденным ковидом, которые лечатся амбулаторно, бесплатно получат лекарства

Жители Челябинской области, находящиеся на амбулаторном лечении с подтвержденным ПЦР коронавирусом, будут бесплатно обеспечены необходимыми лекарственными препаратами для лечения ковида.

О принятом правительством области решении сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на пресс-конференции 12 октября.

«Понимая сложность текущей ситуации и возможные страхи, правительством области принято решение о бесплатном лекарственном обеспечении пациентов, которые проходят лечение на дому в соответствии с назначением врача», - отметила Ирина Альфредовна.

Основная масса амбулаторных пациентов начнет получать медикаменты уже со вторника, 13 октября. Оставшиеся будут обеспечены до конца недели.

В первую очередь бесплатные лекарства предназначены для заболевших их групп риска: жители 65 лет и старше, беременные женщины, инвалиды.

Им будут выдавать противовирусные препараты, в том числе и коронавир, который используют при лечении ковида, а также антибактериальные препараты в соответствии с утвержденными схемами лечения.

На закупку лекарств для амбулаторных пациентов с коронавирусом будет направлено 67 миллионов 388 тысяч рублей. Деньги поступят в медицинские учреждения, которые и займутся закупом медикаментов.

«Мы один из немногих регионов в нашей стране, кто будет давать бесплатно лекарственные препараты на амбулаторном этапе, на которые выделены средства губернатором области», - пояснила первый заместитель министра здравоохранения Виктория Сахарова.

В настоящее время 25% пациентов переносят коронавирусную инфекцию в бессимптомной форме, 38% - в среднетяжелой и тяжелой форме.