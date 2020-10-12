ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Южноуральцы с подтвержденным ковидом, которые лечатся амбулаторно, бесплатно получат лекарства

Общество
Сегодня, 18:27
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

Жители Челябинской области, находящиеся на амбулаторном лечении с подтвержденным ПЦР коронавирусом, будут бесплатно обеспечены необходимыми лекарственными препаратами для лечения ковида.

О принятом правительством области решении сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на пресс-конференции 12 октября.

«Понимая сложность текущей ситуации и возможные страхи, правительством области принято решение о бесплатном лекарственном обеспечении пациентов, которые проходят лечение на дому в соответствии с назначением врача», - отметила Ирина Альфредовна.

Основная масса амбулаторных пациентов начнет получать медикаменты уже со вторника, 13 октября. Оставшиеся будут обеспечены до конца недели.

В первую очередь бесплатные лекарства предназначены для заболевших их групп риска: жители 65 лет и старше, беременные женщины, инвалиды.

Им будут выдавать противовирусные препараты, в том числе и коронавир, который используют при лечении ковида, а также антибактериальные препараты в соответствии с утвержденными схемами лечения.

На закупку лекарств для амбулаторных пациентов с коронавирусом будет направлено 67 миллионов 388 тысяч рублей. Деньги поступят в медицинские учреждения, которые и займутся закупом медикаментов.

«Мы один из немногих регионов в нашей стране, кто будет давать бесплатно лекарственные препараты на амбулаторном этапе, на которые выделены средства губернатором области», - пояснила первый заместитель министра здравоохранения Виктория Сахарова.

В настоящее время 25% пациентов переносят коронавирусную инфекцию в бессимптомной форме, 38% - в среднетяжелой и тяжелой форме.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 17:25
Ирина Гехт: Эпидобстановка позволяет продолжить обучение школьников в обычном режиме
Общество
Сегодня, 16:37
«Яндекс-такси» будет бесплатно отвозить часть южноуральцев на КТ
Общество
Сегодня, 14:12
Челябинская область наращивает коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом
Общество
Сегодня, 13:41
В Челябинской области еще две школы закрыли на карантин по ОРВИ
Сегодня, 14:12
Челябинская область наращивает коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом
Сегодня, 13:50
В 2021 году благоустройства Челябинска начнется раньше обычного
Сегодня, 13:41
В Челябинской области еще две школы закрыли на карантин по ОРВИ
Сегодня, 13:35
Спасатели Миасса доказали, что смогут оказать помощь всем отдыхающим, если произойдет ЧП на кресельной дороге
Сегодня, 13:30
Свердловчане срывают сроки благоустройство набережной Смолино в Челябинске
Сегодня, 13:16
В Челябинской области растет число новых случаев ковида у школьников
Сегодня, 12:39
Жители Чурилово остаются без пешеходных тротуаров из-за отсутствия проектно-сметной документации
Сегодня, 12:04
Жители Коркино просят о помощи: В городе катастрофа с медициной и ковидом
Сегодня, 11:53
Котова предупредила, что магазины, в которых не соблюдается масочный режим, будут закрывать
Сегодня, 11:48
Челябинские власти заявили о начале консервации Лесного кладбища
Интервью
Сегодня, 09:18
Ирина Гехт – о ковидной картине в Челябинской области
Крупным планом
Сегодня, 13:28
Родом из Челябинска
Настоящие мужчины из «Братины провели всероссийский сбор в Воронеже
Новости
Сегодня, 18:06
Происшествия
Опасный сон: пьяный карталинец задремал на железнодорожных путях
Сегодня, 17:51
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 13 октября
Сегодня, 17:48
Происшествия
Челябинцы лишились почти двух миллионов рублей после общения с лжесотрудниками банков
Сегодня, 17:36
Происшествия
Село в Уйском районе находится во власти пыли, жители зовут на помощь Текслера
Сегодня, 17:17
Происшествия
Аэропорт Челябинска наказан за несоблюдение пассажирами и работниками масочного режима
Материалы рубрики
Сегодня, 17:51
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 13 октября
Сегодня, 16:22
Общество
На челябинских улицах меняют освещение и латают дыры в асфальте
Сегодня, 15:22
Общество
Рядом с горсадом имени Пушкина в Челябинске появится место для прогулок четвероногих
Сегодня, 13:50
Общество
В 2021 году благоустройства Челябинска начнется раньше обычного
Сегодня, 13:35
Общество
Спасатели Миасса доказали, что смогут оказать помощь всем отдыхающим, если произойдет ЧП на кресельной дороге
Теги
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика