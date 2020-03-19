Южноуральцы стали чаще обращаться за мерами соцподдержки при рождении детей

Жители Челябинской области стали чаще обращаться за мерами социальной поддержки, которые предоставляются при рождении детей.

Об этом сообщила министр социальных отношений Ирина Буторина сегодня, 19 марта, на заседании регионального правительства.

За два месяца 2020 года число обратившихся за ежемесячной выплатой при рождении первого ребенка выросло на 77% - с 12 тысяч 456 до 22 тысяч 164 человек.

Число обращений за ежемесячной денежной выплатой при рождении третьего ребенка и последующих детей увеличилось почти в 2,4 раза – с 3 тысяч 274 до семи тысяч 815.

В 2020 году на реализацию мероприятий регионального проекта «Демография» предусмотрено четыре миллиарда 779,51 миллиона рублей, в том числе четыре миллиарда 44 миллиона рублей – средства федерального бюджета, 735,51 миллиона рублей – средства областного бюджет. В 2019 году на эти цели было направлено более двух миллиардов рублей, из которых один миллиард 794 миллиона 125 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета и 558 миллионов 772 тысячи рублей за счет средств областного бюджета.

По данным Росстата, в 2019 году в области родилось 34 тысячи 452 ребенка, что на 9% ниже рождаемости 2018 года (тогда появилось на свет 37 тысяч 857 детей.