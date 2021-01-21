Южноуральцы жалуются - ФАПы есть, а медпомощь никто не оказывает

В Челябинской области простаивают некоторые введенные в эксплуатацию фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). И населенные пункты остаются без медицинской помощи. Есть проблемы и с завершением строительства отдельных ФАПов.

Эта проблема обсуждалась на заседании комитета ЗСО по социальной политике, которое состоялось 21 января.

Как сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко, к ней поступило коллективное обращение от жителей поселка Пролетарка Кизильского района. В поселке был построен и введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский, есть необходимая лицензия на оказание медпомощи, но нет медицинского работника. «В минздраве жителям ответили, что в ближайшее время фельдшер у них не появится. Нет кадров. Жители негодуют», - рассказала омбудсмен и спросила у министра здравоохранения области Юрия Семенова, присутствовавшего на заседании, когда решится проблема жителей.

«К сожалению, у нас несколько фельдшерско-акушерских пунктов, где на момент открытия работали сотрудники, а в настоящее время есть работать некому. Люди ушли по той или иной причине, - констатировал министр и добавил. - Проблему знаем, стараемся решить и найти кадры».

Семенов уточнил, что в населенных пунктах, где есть ФАПы, но нет фельдшера, применяется выездной метод работы. «Приезжает либо врач, либо фельдшер из другого ФАПа или центральной районной больницы, и ведет прием», - рассказал депутатам глава минздрава.

По его словам, практически во всех муниципалитетах есть передвижные фельдшерско-акушерские пункты, которые выезжают в территории и там проводят прием.

В 2020 году больницы 15 муниципальных образований получили 17 мобильных передвижных диагностических комплексов в рамках национального проекта «Здравоохранение». В том числе в районной больнице Кизильского района теперь есть два мобильных комплекса. Они охватывают 15 населенных пунктов с общим населением 1620 человек.

«По мобильным ФАПам выполнен показатель на 100 процентов. Было запланировано 17 ФАПов, из них два диагностических комплекса – один на базе «Урала», второй – на базе КамАЗа, - отчитался министр. - Это позволит усилить первичную медико-санитарную помощь для труднодоступных районов, где нет фельдшерско-акушерских пунктов». Передвижные диагностические комплексы выполняют функции не только ФАПов, но и флюорографических и маммографических диагностических лабораторий.

в 2021 году планируется вести в эксплуатацию девять фельдшерско-акушерских пунктов.