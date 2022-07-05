Южноуральские «барсы» будут рекультивировать земли Ямала

Стройотряд из Челябинской области «Барс» прибыл на полуостров Ямал для участия во всероссийской студенческой стройке.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в вахтовом поселке Харасавэй находятся 19 южноуральцев. На протяжении двух месяцев студенты, которые находятся на Ямале уже неделю, будут выполнять подсобные работы, благоустраивать территорию и заниматься рекультивацией земель.

В составе отряда «Барс» на север отправились студенты МГТУ имени Носова (Магнитогорск), ЮУрГАУ и ЮУТУ. Молодежь успешно заселилась и уже прошла инструктаж по технике безопасности. Трудовые будни для южноуральских ребят начнутся в ближайшие дни.

Заказчиком всероссийской студенческой стройки «Харасавэй» является ПАО «Газпром». Она проходит на объектах обустройства сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ.

«Мы хотим посмотреть на необычные условия Заполярья, опробовать свои навыки и научиться новому. Нас заселили в комфортное и теплое жилье, регулярно кормят, провели несколько ценных инструктажей и обеспечили досугом. Мы ждем, что эти два месяца станут ценным опытом в нашей жизни и позволят, если не построить карьеру, так обзавестись навыками, которые помогут в этом», – рассказывают юные «барсы».

Всего на трудовом проекте будут трудиться около трехсот студентов из 14-ти регионов страны.