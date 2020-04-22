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Южноуральские больницы получили средства на одну федеральную и региональную доплаты

Общество
Сегодня, 09:22
Автор: 
Олеся Денисова

Больницы Челябинской области получили средства из федерального бюджета на доплату врачам, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Уже доведена до больниц первая федеральная стимулирующая выплата за март», - пояснила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Доплаты врачам, работающим с пациентами с установленной или подозревающейся новой опасной инфекцией, составят около 100% от среднемесячного дохода врача, среднего медицинского персонала – 50%, младшего медицинского персонала – 30%.

«Выплата рассчитывается пропорционально отработанным сменам с момента появления первого ковидного больного в регионе - с 21 марта. Доплата за 10 дней составила от 12 тысяч рублей», - рассказала Ирина Гехт.

Кроме того, в лечебные учреждения поступили деньги из областного бюджета на региональные доплаты. Эти деньги получат те медики, которые также сталкиваются с коронавирусом, но не попали в федеральный перечень. «Это врачи-эндоскописты, лаборанты, уборщицы и буфетчицы в стационарах», - уточнила Ирина Гехт.

По 10 тысяч региональной доплаты плюсом к федеральной получат врачи, по 5 тысяч - средний и младший медперсонал. Врачи, которые не получают федеральные выплаты, получат по 30 тысяч доплаты, другой медперсонал - по 10 тысяч рублей.

Средства на выплату еще одной федеральной доплаты, озвученной президентом, пока в регион не поступили. Врачам, которые непосредственно работают с заболевшими коронавирусной инфекцией, федеральная доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала – фельдшеров, медсестёр – 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала - 25 тысяч рублей в месяц.

Врачи скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсёстры и водители скорых – 25 тысяч рублей. Эта доплата также будут привязан к фактически отработанным сменам.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
Ирина Гехт
доплаты медикам
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