Южноуральские депутаты предлагают ужесточить ответственность за продажу вейпов подросткам

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области предлагают ужесточить административную ответственность за несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли никотинсодержащей продукцией.

Этот вопрос обсуждался на Круглом столе на тему: «О защите здоровья несовершеннолетних от никотинсодержащей продукции и последствий её потребления», который провел в региональном парламенте председатель ЗСО Александр Лазарев.

Об остроте проблемы и необходимости принятия оперативных и жестких решений свидетельствует тревожная статистика. Так, профилактический осмотр и мониторинг среди 700 учащихся школ показал положительный результат на потребление никотина получен у 32 процентов мальчиков и 26 процентов девочек.

На днях 13-летний подросток из Красноармейского района попал в реанимацию после курения вейпа. Во данному факту возбуждено уголовное дело.

«Мы все озабочены одной проблемой. Необходимо спасать наших детей. Их здоровье, а значит и будущее нашей страны зависит от нас, взрослых», - подчеркнул Александр Лазарев.

Участники обсудили недавно принятый Государственной Думой закон о запрете продажи несовершеннолетним вейпов, в том числе без никотина, и расходников к ним.

«Данный закон актуален и необходим. В последнее время в СМИ все чаще появляются сообщения о серьезных отравлениях несовершеннолетних при использовании вейпов, о негативном воздействии вейпов на здоровье подростков», – открыл круглый стол Александр Лазарев.

В поддержку закона единодушно высказались и другие участники Круглого стола, выразив общее мнение, что инициатива актуальна и своевременна.

В обсуждении приняли участие председатель комитета Заксобрания области по социальной политике Сергей Буяков и председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле.

Сергей Буяков предложил направить от областного парламента поправки к проекту федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» в части увеличения размеров административных штрафов за несоблюдение ограничений и нарушений запретов в сфере торговли никотинсодержащей продукцией.

Евгений Илле выступил с инициативой обсудить ограничения запрета на продажу несовершеннолетним энергетиков и бытовых товаров, содержащих сжиженный природный газ (зажигалок, газовых баллончиков).

Свое мнение о проблеме вовлечения подростков в употребление никотинсодержащих смесей высказали также Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова, председатель Челябинской региональной общественной организации «Совет родителей обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Челябинской области» Елена Сыркина, главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения Челябинской области Владимир Антонов.

В работе круглого стола приняли участие и представители профильных министерств регионального правительства, прокуратуры области, МВД по Челябинской области, Роспотребнадзора.

Была отмечена необходимость решения проблемы не только на законодательном уровне, но и за счет усиления межведомственного взаимодействия. Подрастающее поколение необходимо отвлечь от вредных привычек, мотивировать на здоровый образ жизни, усилить работу психологических служб, которые помогли бы несовершеннолетним справиться со стрессом и нагрузкой.

«В этой общей борьбе за подрастающее поколение мы должны сработать одной командой, необходимо усилить межведомственное взаимодействие. С этим согласны все участники круглого стола», – подвел итог дискуссии Александр Лазарев.

На сегодня уже установлена административная ответственность за приобщение подростков к курению вейпов и табака. В настоящий момент готовятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях (об увеличении размера штрафов) и уголовное законодательство о наказании за нарушение норм закона. В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект об уголовной ответственности за продажу вейпов и табака несовершеннолетним. Кроме того, будут увеличены санкции за продажу несовершеннолетним вейпов и курительных жидкостей.