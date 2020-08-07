Южноуральские контрразведчики вспомнили погибшего в Чечне боевого товарища

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области сегодня, седьмого августа, вспомнили своего боевого товарища майора Николая Антипкина, погибшего в ночь с восьмого на девятое августа 1996-го года в Грозном.

Южноуральский контрразведчик 24 года назад находился в Чечне в служебной командировке. В эти дни первой чеченской компании незаконные военные формирования начали операцию «Джихад» - штурмовали Грозный, войдя в город с трех направлений.

К тому времени основная группировка объединенных федеральных сил по приказу командования покинула город. В нем оставались лишь сотрудники ФСБ и войска МВД России.

На рассвете шестого августа значительная часть боевиков заблаговременно обосновавшись в городе, напала на военные и гражданские объекты в Грозном. Главной их целью был квартал правительственных зданий: Дома правительства, УФСБ, МВД.

И если здание УФСБ России по Чеченской Республике представляло собой хорошо укрепленный объект, то общежитие, находившееся в нескольких кварталах от него, было обычной пятиэтажкой. В нем разместились бойцы спецназа «Вымпел» и контрразведчики.

За несколько дней общежитие превратилось в крепость, которую обороняли и бойцы спецназа, и оперативники. Сепаратисты окружили строение танками и обстреливали его. К восьмому августа связь со зданием управления у защитников общежития была утрачена, много людей получили ранения, боеприпасы заканчивались, здание охватило огнем.

Было принято решение прорываться мелкими группами к зданию УФСБ. Первые несколько оперативных сотрудников добрались до цели тихо и без потерь благодаря тому, что боевики были сосредоточены на штурме Дома правительства.

Как отмечают в пресс-службе управления ФСБ России по Челябинской области, последующие группы попали под перекрестный огонь бандитов - выбраться удалось немногим: 24 защитника общежития погибли.

22 августа город был сдан сепаратистам. В результате встречи Александра Лебедя и Аслана Масхадова было заключено соглашение о неотложных мерах по прекращению огня и боевых действий в Грозном и на территории Чеченской Республики.

Из Чечни вывели федеральные войска, на территории республики утвердилось шариатское правление.

Только 18 августа боевики отдали чекистам 14 обезображенных тел их погибших товарищей и позволили забрать тех, кто остался лежать на поле боя. Среди них оказался и Николай Антипкин.

За храбрость и отвагу, проявленные в условиях боевых действий, майор Антипкин Николай Иванович награжден орденом Мужества (посмертно).

В региональном УФСБ существует мемориальная доска, на которой высечено имя героя.