Южноуральские пенсионеры-селяне по онлайн-аппетитам догоняют молодое поколение

Пенсионеры Южного Урала, проживающие в сельской местности, в этом году по онлайн-аппетитам догоняют молодое поколение, устанавливая новые рекорды по объемам использования мобильного интернета.

Только за последний месяц селяне пенсионного возраста скачали свыше 400 тысяч гигабайт трафика – это лишь на 22 процента меньше объема данных, который загрузила молодежь. Пожилые люди стали чаще пользоваться приложениями и мессенджерами, загружать книги и смотреть видео.

Аналитики МегаФона предположили, что на изменения в мобильном поведении повлияли введенные общественные ограничения в связи с пандемией. К общероссийскому дню бабушек и дедушек с помощью инструментов BigData они впервые исследовали обезличенные данные по онлайн-предпочтениям возрастных абонентов Южного Урала.

Как отмечают в пресс-службе компании, жители региона старше 55-ти лет скачивают в интернете на сорок процентов больше данных, чем годом ранее. Самые активные пользователи сети живут не в столице Южного Урала, а в поселках и селах области. Связисты даже нашли онлайн-рекордсмена. Им стала 61-летняя жительница села Катенино Варненского района. Всего за месяц женщина скачала почти сто гигабайт трафика, что в семь раз больше, чем пользователи смартфонов в регионе качают в среднем. В ТОПе наиболее онлайн-продвинутых также отмечены пенсионеры поселков Бреды, Увильды, Черниговский и Черкаскуль.

На значительный рост интернет-трафика также повлиял приток в сеть новых возрастных пользователей. За год более двух с половиной тысяч челябинцев категории 55+ научились проводить онлайн-платежи и стали подключать мобильные сервисы. Выросла активность общения в WhatsApp и просмотры видео в Youtube.

Востребованным стало у пожилых абонентов и интернет-чтение. Чаще всего они загружают в сети русскую и зарубежную классику, а также детективы. Охотнее всего онлайн-книги скачивают женщины, а вот рекорд принадлежит мужчине. Так, всего за месяц 66-летний житель региона загрузил из электронной библиотеки свыше 13-ти романов. Для сравнения, в среднем интернет-активный житель Челябинской области за 30 дней успевает скачать не более двух электронных книг.

За год общее число южноуральских абонентов возрастной категории 55+, кто поменял кнопочные телефоны на смартфоны, выросло еще на семь процентов. В первой пятерке самых популярных устройств у них Samsung, Xiaomi, Huawei, Apple и ZTE.