Южноуральские рыбоводы будут повышать квалификацию в ЧелГУ

Ассоциация рыбохозяйственного комплекса Челябинской области и Челябинский государственный университет договорились о запуске целевого обучения действующих работников рыбоводных предприятий премудростям рыбоводной деятельности. Первую группу рыбоводов планируется обучить в начале 2024 года.

Чтобы южноуральские рыбоводы могли эффективно повышать свою профессиональную квалификацию, нужна соответствующая образовательная программа – что должно быть в этой программе, определят сами предприятия. Также руководители рыбохозяйств посчитают, сколько работников нужно задействовать в обучении. Университет, со своей стороны, разработает образовательную программу специально для курсов повышения квалификации рыбоводов, план и время обучения. Государственную поддержку в подготовке специалистов рыбохозяйственного комплекса может предоставить минсельхоз Челябинской области.

Все эти вопросы председатель ассоциации рыбохозяйственного комплекса Челябинской области, директор Чебаркульского рыбзавода Евгений Рындин и первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Евгений Литвинов обсудили с исполняющим обязанности декана факультета экологии Челябинского госуниверситета, кандидатом биологических наук Константином Корляковым.

«Сегодня на работе предприятий отрасли рыбоводства заметно сказывается недостаток и рабочих кадров, и квалифицированных специалистов, которые могли бы профессионально развивать аквакультуру, – отметил Евгений Литвинов. – Поэтому назрела необходимость обучить, повысить квалификацию работников рыбохозяйств. Нужно сформировать образовательную программу курсов повышения квалификации с учетом требований рыбоводческих предприятий. Уровень знаний, который получат слушатели курса, в дальнейшем станет основой для оценки специалиста на рабочем месте и присвоения квалификационного разряда. Министерство, со своей стороны, рассмотрит возможность предоставления государственной поддержки для компенсации затрат на обучение».

ЧелГУ предлагает два варианта учебы специалистов в области аквакультуры – заочное обучение по программе бакалавриата «Водные биоресурсы и аквакультура», на котором студенты получают специальности рыбовода, ихтиолога, гидробиолога, и курсы повышения квалификации для работников рыбоводных предприятий.

Как рассказал Константин Корляков, набор на заочное обучение происходит один раз в два года, группы студентов небольшие, и выпускники университета, бывает, не стремятся идти работать в сельскую местность по полученной специальности. Более эффективны для отрасли рыбоводства, как считает руководитель факультета экологии Челябинского госуниверситета, курсы для действующих сотрудников рыбохозяйств.

Участники встречи согласились с тем, что в обучении рыбоводов должно быть больше практики. Практические занятия, как на курсах, так и в учебе студентов будут способствовать популяризации профессии, адаптации студентов к рыбоводному хозяйству.

С другой стороны, академическое обучение в университете даст основу для научной деятельности в рыбохозяйственных предприятиях. Например, для племенной работы. Сегодня, в условиях изменения климата, нужно улучшать породные качества рыбы, изучать меняющиеся свойства озерной воды, биологический состав водоемов.

«Сегодня эти курсы очень нужны. Многие сейчас самостоятельно изучают профессиональную литературу, уже понимают, что такое икринка, эмбрион, личинка. Элементарно простые термины надо знать – вот она пришла ко мне, всю жизнь занималась коровами и не знает, что такое оксиметр. А когда на курсах сформулировали правильно вопросы, дали информацию, приложили к этому литературу в онлайн-доступе, сразу выстраивается цепочка обучения, – пояснил Евгений Рындин. – И хорошо хотя бы в пределах нашей области сделать подготовку специалистов рыбоводства универсальной, чтобы, когда человек пришел ко мне и сказал, что сдал квалификацию на третий разряд, я понял бы уровень его подготовки».

Рыбохозяйственная отрасль ждет от университета и помощи в своей производственной деятельности. В частности, как сказал Евгений Рындин, нужно разработать требования к уровню квалификации рабочих и специалистов рыбоводных хозяйств с учетом специфики рыбоводства в Челябинской области. Это позволит установить единые критерии для присвоения квалификационного разряда работнику в любом рыбоводном хозяйстве региона. Также рыбоводам может понадобиться провести исследование водоемов, получить научно обоснованное заключение о причинах изменений в аквакультуре, в частности, из-за понижения уровня воды, которое влияет на вылов рыбы.

Результат масштабного повышения квалификации специалистов рыбохозяйственной отрасли, надеются рыбоводы, скажется через несколько лет. В первую очередь это отразится на деятельности рыборазводных заводов – будет больше выпуска посадочного материала: икринок товарной рыбы, маточного поголовья. В хозяйствах, которые занимаются пастбищным рыбоводством, улучшится технология рыбоводства, будет отдача на производственных площадках, отмечают в пресс-службе регионального минсельхоза.