В Челябинске на коммерсанта подадут в суд за установку киосков у памятника Курчатову

Южноуральские силовики прошли курсы доктора Евича по тактической медицине

В Челябинске, вчера, 17-го февраля, завершился базовый интенсив по оказанию медицинской помощи и тактической медицине для южноуральских силовиков.

Базовый курс для сотрудников подразделений Росгвардии и других ведомств в областном центре проводил известный в стране военный медик, врач-хирург, кандидат медицинских наук Юрий Евич, имеющий серьезный боевой опыт и опыт помощи пострадавших на полях сражений.

О том, как проходил интенсив, агентству «Урал-пресс-информ» рассказал заместитель руководителя челябинского регионального отделения Союза добровольцев Донбасса Филипп Венедиктов, занимавшийся организацией челябинских курсов (именно по его приглашению команда доктора Евича прибыла в столицу Южного Урала).

«За эти три дня бойцы силовых структур освоили как теорию, так и медицинскую практику и к тому же смогли усвоить ряд полезных практических навыков при проведении занятий на полигоне. Интенсив включал в себя обучение действиям в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах. Работая четверками, бойцы научились, кроме прочего, эвакуировать раненого безопасно для себя, оказывать необходимую помощь в «желтой» зоне – для стабилизации состояния условно пострадавшего на поле боя, а также проводить окончательную стабилизацию в «зеленой» зоне – с введением физраствора при обильном кровотечении. Получили южноуральские силовики и навыки проведения иммобилизации при переломах конечностей. Также инструкторы научили их правильно транспортировать раненых», - рассказал Филипп Венедиктов.

Участник боевых действий на Донбассе объяснил также, что есть «красная», «желтая» и «зеленая» зоны и в чем их отличие друг от друга.

«Красная» зона принципиально отличается от «желтой» тем, что в ней ты находишься непосредственно под огнем противника. То есть для того чтобы эвакуировать раненого, придется применять различные средства, которые помогут тебя обезопасить: это могут быть дымы, подавление противника огнем, это может быть прикрытие санинструктора и других сотрудников подразделения, участвующих в эвакуации раненого, бронетехникой», - отметил Филипп Венедиктов.

Также, по его словам, для эвакуации раненого зачастую используется эвакуационная стропа, которая позволяет за специальную эвакуационную петлю, находящуюся на разгрузке или на бронежилете, пристегнуть раненого, отползти и безопасно для себя оттащить его в какое-либо укрытие, в «желтую» зону, являющуюся относительно безопасной.

«То есть там ты не находишься под огнем противника, но в любой момент это может случиться. «Зеленая» зона – это может быть какое-то здание или участок на относительно безопасном удалении от театра боевых действий, то есть здесь ты не находишься под огнем стрелкового вооружения, но это все же не значит, что туда не может прилететь мина. В «зеленой» зоне непосредственно проводятся действия, которые готовят раненого к эвакуации к пункту постоянной медицинской помощи», - пояснил Филипп Венедиктов.

После практических занятий по медицине для южноуральских силовиков была проведена лекция о военных действиях на опыте конфликтов в Сирии, Ливии и в других горячих точках.

По его словам, сотрудники спецподразделений, прошедшие обучение, остались очень довольны полученными знаниями. Атмосфера на протяжении всего курса была дружеская, между инструкторами и бойцами силовых ведомств сразу установились товарищеские отношения, что, несомненно, способствовало эффективному усвоению знаний.

Сам Филипп Венедиктов, организовавший проведение данного интенсива в Челябинске, уже давно дружит с сотрудниками силовых ведомств региона. Живя в Магнитогорске и обучая ребят в военно-патриотическом клубе «Штурм» на базе ДОСААФ, защитник Новороссии довольно плотно общался с бойцами местного ОМОНа Росгвардии – вместе с ними доброволец Донбасса занимался спортом.

«Вероятно, в будущем Юрий Евич - наш гость также остался доволен конечным результатом - снова приедет на Южный Урал. Они с нашими силовиками обменялись контактами. Если у руководства минобороны, Росгвардии и других ведомств будет на то желание, такие же курсы (но более углубленные) могут быть проведены для каждого спецподразделения в отдельности», - отметил Филипп Венедиктов.

По его словам, в интенсиве, который проходил в Челябинске с 15-го по 17-е февраля, приняли участие около сорока бойцов силовых структур региона. Сегодня, 18-е февраля, - выходной. С завтрашнего дня трехдневные курсы доктора Евича по тактической медицине и оказанию медицинской помощи начинаются для гражданских (получать полезные знания и навыки будет около тридцати человек).