Южноуральские спасатели приступили к рейдам по пляжам

За минувшие сутки поисково-спасательной службой Челябинской области проведены рейды на 17 водоёмах области, проведено 35 бесед, в ходе которых разъяснены правила безопасного поведения на воде, профилактическими мероприятиями охвачено более 290 отдыхающих.



В аномально жаркие майские дни поисково-спасательная служба Челябинской области приступила к ежедневному патрулированию водоёмов, находящихся в зоне ответственности отрядов.



«Дежурные смены отрядов областной ПСС в ходе патрулирования следят за соблюдением правил безопасного поведения на воде, проводят профилактические беседы, уделяя особое внимание детям и подросткам, расположившимся на берегу без присмотра взрослых. Каждый надеется, что с ним ничего плохого у воды не случиться, но сводка происшествий показывает зыбкость таких надежд», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Напомним о последних трагедиях, которые случились на южноуральских водоемах. Поздним вечером 17 мая вернувшиеся домой дети сообщили маме, что папа пошел купаться и не вышел из воды. Произошло это на берегу реки Уй в районе деревни Брюхово. Утонувшего мужчину спасатели обнаружили в двух метрах от берега.

18 мая одном из карьеров в Копейске во время купания утонул 13-летний мальчик. Два подростка решили переплыть карьер, но до противоположного берега доплыл только один.

«Будьте предельно внимательны и осторожны во время купания на водоёмах! Соблюдайте сами и разъясняйте детям основные правила безопасного поведения на воде. Не оставляйте без внимания маленьких детей. Не стесняйтесь пользоваться спасательными кругами и жилетами при слабых навыках плаванья. Старайтесь воздерживаться от купания и активных нагрузок в воде при ухудшении самочувствия», - добавили спасатели.

Изменение погоды и наступление прохладных дней не дают повода расслабляться. Поисково-спасательная служба области продолжит ежедневное патрулирование водоёмов.