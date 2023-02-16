Южноуральские спортсмены поделились своей кровью

Спортсмены Челябинской области приняли участие в донорской акции по сдаче крови. Она была организована региональным министерством спорта региона на базе областной станции переливания крови.

Всего в акции приняли участие более 40 человек – футболисты, тайбоксеры, тренеры по конному спорту, конькобежному спорту, дзюдо и тхэквондо, сотрудники ледовой арены «Трактор», спортшкол «Конас» и «Рифей», дирекции спортивно-массовых мероприятий и ГТО, Центра спортивной подготовки по зимним видам спорта, по легкой атлетике, по адаптивным видам спорта, Центра Олимпийской подготовки по дзюдо, ледового дворца «Уральская молния».

Личный пример подал коллегам министр спорта Челябинской области Александр Гриб.

«Вне всякого сомнения, сдача крови всегда и во все времена была важным мероприятием. В нынешнее время это особенно важно. Потребность в компонентах крови растет. И для сдачи крови нужны здоровые люди. К спортивной сфере это относится как нельзя кстати. Кто если не мы!», -сказал Александр Гриб.

А акции приняла участие и чемпионка Европы по легкой атлетике в беге на 800 метров в помещении Евгения Зинурова.

«Первый раз был волнителен, но медсёстры очень внимательны и поддерживают даже «начинающих»))). Было приятно, когда медперсонал выделил спортсменов, отметили их дисциплинированность, подтянутость тела, хорошую переносимость и улыбчивость. Специалисты в области медицины полагают, что регулярная сдача донорской крови обеспечивает человеку профилактику заболеваний иммунной системы», - написала у себя на странице в социальной сети легкоатлетка.

Речь идет о «накопительных заболеваниях», вызванных расстройством обмена веществ, к которым относится подагра, атеросклероз, а также расстройстве функционирования поджелудочной железы, желудка и печени.