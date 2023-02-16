16.02.2023
«Несокрушимая и легендарная» в песнях и маршах
16.02.2023
Благодаря приставам в копейском приюте для бездомных животных теперь будет свет
16.02.2023
Главк: не было штрафа за непристегнутый ремень безопасности в истории с обезьянкой
16.02.2023
Яркий гандбол: «Ростелеком» модернизирует в Снежинске освещение спортивного центра
16.02.2023
Секретарь Совбеза проведет в Челябинске совещание по вопросам нацбезопасности
16.02.2023
ММК повышает энергоэффективность производства
Южноуральские спортсмены поделились своей кровью
26.10.2022
Сервисы для доноров запущены в работу на портале Госуслуг
06.08.2018
Почти 200 южноуральцев в выходные «поделились» своей кровью
18.06.2018
Более 800 южноуральцев сдали кровь во Всемирный день донора
06.03.2018
Южноуральцев с резус-отрицательными группами крови приглашают стать донорами в преддверии 8 марта
Страх, рождение ребенка или ничего интересного: к 10-летию падения метеорита
15.02.2023
Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области
14.02.2023
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023