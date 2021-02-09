На этой неделе в Челябинскую область поступит еще 27 тысяч доз вакцины от ковида

В Челябинской области число привитых от ковида за неделю выросло в два раза

Южноуральские власти выяснят причины расхождения данных по числу смертности от ковида

Власти Челябинской области выяснят причины расхождения статистических данных Росстата и регионального минздрава по числу умерших от ковида жителей региона.

Согласно опубликованным Росстатом данным, в 2020 году в Челябинской области скончались от новой коронавирусной инфекции четыре тысячи 694 человека, по данным минздрава региона смертность пациентов с ковидом ниже в 3,5 раза – одна тысяча 324 человека (с начала пандемии – одна тысяча 834 человека).

«У нас выдаются цифры, которые идут по нашему областному мониторингу. Здесь те, кто умер от ковида и от других причин. То, что дает Росстат, это уже непосредственно те цифры, которые мы подали, в том числе умершие непосредственно от коронавирусной инфекции или от других причин. Мы показываем те цифры, которые уже посмотрели, утвердили, и у нас все ясно, что это действительно от ковида. В Росстате цифры выдаются по выписанным справкам. Цифры еще могут измениться. Особенно те, которые у нас выдаются по области», - объяснил причины расхождений министр здравоохранения Юрий Семенов.

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт уточнила, минздрав дает статистику смертности от ковида по двум основаниям – умерший непосредственно от ковидной пневмонии и скончавшийся от иных заболеваний, а коронавирус стал сопутствующим.

«У Росстата более подробная кодировка идет, по четырем основаниям», - отметила Ирина Альфредовна. Первое - COVID-19 как основная причина смерти. Второе - COVID-19 также предполагается как основная причина смерти, но вирус не идентифицирован (для подтверждения его наличия необходимо провести дополнительные медицинские исследования).

Третье - COVID-19 не является основной причиной смерти, был сопутствующим заболеванием, но повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента.

Четвертое - COVID-19 также был сопутствующим заболеванием, но не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.

«Мы даем достаточно обобщенно. Росстат ведет кодировку по четырем основаниям. Может быть, здесь где-то надо посмотреть. Я посмотрю, где там у нас расхождение. Но совершенно точно разница в три тысячи человек быть не может. Разберемся, где в этой кодировке причина», - отметила Ирина Гехт и пообещала на новом брифинге более подробно объяснить причину расхождений.