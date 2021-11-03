Южноуральских аграриев порадуют «Санькина любовь» и «Семеновна»

В 2022-м году к включению в государственный реестр селекционных достижения для использования в Челябинской области будут рекомендованы такие сорта сельскохозяйственных культур, как «Санькина любовь», «Красная звезда», «Темная лошадка» и «Семеновна».

Речь об этом шла на организованном региональным минсельхозом совещании, на котором были подведены итоги испытаний в текущем году различных сортов сельхозкультур и обсуждались качества сортов растений - кандидатов на включение в вышеназванный реестр.

По словам заместителя министра сельского хозяйства Челябинской области Евгения Недбайло, испытание сортов на госсортоучастках в различных почвенно-климатических условиях области - одна из наиболее важных, эффективных мер дальнейшего развития растениеводства и связанных с ним отраслей сельского хозяйства и промышленности.

«По итогам этих испытаний региональная комиссия должна определить сорта, имеющие преимущество перед лучшими реестровыми сортами в урожайности, устойчивости к грибковым заболеваниям и засухе. Это позволит использовать в сельхозпроизводстве более эффективные селекционные достижения, которые позволят увеличить объем сбора урожая и улучшить его качество», - подчеркнул Евгений Недбайло.

С список сортов, которые Челябинская область рекомендует включить в реестр, вошли 17 сортов пшеницы - мягкой и твердой, ячменя, картофеля, моркови и свеклы, а также сливы китайской и смородины черной.

«Санькина любовь», «Красная звезда», «Темная лошадка», «Семеновна» - это «счастливчики», которые будут радовать растениеводов своей урожайностью, а простых граждан - отменными вкусовыми качествами.

Ряд сортов (88), которые в ходе сортоиспытаний не показали выдающихся агрономических результатов, были сняты с испытаний - их не будут рекомендовать к использованию на территории Челябинской области.