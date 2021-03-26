Южноуральских аграриев ждут на выставке «АгроПродЭкспо»

Достижения южноуральских аграриев будут представлены с первого по четвертое апреля текущего года на весенней сельскохозяйственной выставке «АгроПродЭкспо» во дворце спорта «Юность».
Крупнейшие производители агропромышленного комплекса представят свою продукцию тысячам челябинских потребителей. Продовольствие - от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов, а также питание для здорового образа жизни - представят более 50-ти компаний Челябинской, Свердловской, Ростовской, Волгоградской, Курганской областей, Алтайского края, Башкирии, Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза региона.
Решение организовать большую рыночную торговлю принято в связи с поручением губернатора об активизации сбыта сельхозпродукции. Такая форма работы позволяет довести продукцию до горожан, минуя посредников.
Так, в программе мероприятия «Ярмарка фермерских продуктов» фермеры и владельцы частных подворий представят по доступным ценам свежие, экологически чистые продукты питания, произведенные собственным трудом.
Также на выставке пройдёт совещание с активом женщин из сельских районов. Самые качественные товары Челябинской области будут отмечены медалями конкурса-дегустации.