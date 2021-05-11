Южноуральским поисковикам удалось найти останки еще двух бойцов

Сводный поисковый отряд из Челябинской области, в состав которого входят члены областного поискового отряда «Ориентир» и поисковой группы «Импульс» при УФССП России по Челябинской области, вернулся из экспедиции. Раскопки велись на территории Старорусского района Новгородской области по направлению Великое Село – Онуфриево. Им удалось найти останки еще двух бойцов.

Поисковый отряд вел поиск пропавших бойцов седьмой гвардейской воздушно-десантной дивизии, которая формировалась под Москвой, в Раменском, из уроженцев Челябинской области. Самые тяжелые потери дивизия понесла в боях в Старорусском районе, где только в марте 1943 года полегло более 600 человек, из них 51 офицер.

«В результате экспедиции, которая проходила в неблагоприятных погодных условиях – дожди и даже снег, – поисковикам на подходе к Великому селу удалось поднять останки двух бойцов. При одном из них был обнаружен разборный медальон в виде ладанки. К сожалению, он был поврежден, но есть надежда, что фамилию и имя солдата смогут определить специалисты. Останки переданы в местную поисковую организацию «Долина» для дальнейшего торжественного перезахоронения», - рассказала помощник руководителя УФССП по Челябинской области Ольга Шебанова.

Уже не первый год поисковый отряд ведет раскопки в окрестностях деревни Онуфриево. Сегодня эти территории пусты, населенных пунктов Онуфриево, Великое село уже не существует. Но на снимках из космоса до сих пор четко видна линия обороны, которую советские войска штурмовали до февраля 1944 года. Фашистские формирования не подпускали бойцов РККА к железнодорожной линии, которая была возведена для снабжения вражеских соединений, зажатых под Рамушево, мосту через реку Редья, позициям с дальнобойной артиллерией в Великом селе. Наши войска атаковали с трех направлений: высота 43,9, со стороны дороги на Черенчицы, со стороны деревни Козлово.

Исходя из оперативных сводок 1-ой Ударной армии, воспоминаний ветеранов, рассказов местных жителей и проведенной проверки паспортов захоронений можно сделать вывод, что до настоящего времени не подняты и не захоронены многие воины.

Поисковый отряд «Ориентир», куда входит и поисковая группа «Вымпел» УФССП России по Челябинской области, работает в этих районах с 2013-го года и результатом полевых экспедиций стало обнаружение останков нескольких десятков воинов.

Напомним, 19 апреля поисковые отряды из Челябинской области отравились в Ленинградскую область и Нижний Новгород в экспедицию по местам боевых действий во времена Великой Отечественной войны.

Южноуралальские поисковики уже нашли 157 бойцов, которые числились пропавшими без вести. Все они захоронены с почестями.

На Южном Урале сейчас работает 42 поисковых отряда, объединяющих сотни школьников и студентов из разных уголков Челябинской области. Многие из них – студенты, которые для того, чтобы отправиться в поисковую экспедицию, досрочно сдали сессию. Все заинтересованы в выполнении нашего общего долга перед воинами, павшими на фронтах Великой Отечественной войны.