За майские праздники в Челябинской области выросло число безработных

Численность официально зарегистрированных безработных в Челябинской области за период майских праздников (с 1 по 11 мая) выросла на 7,8 тысячи человек.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в главном управлении по труду и занятости населения региона, по состоянию на 12 мая в центрах занятости состоит на учете 43 тысячи 545 безработных граждан. На 30 апреля в области было зарегистрировано 36 тысяч 364 безработных. Наибольшее число обращений зарегистрировано в Челябинске, Златоусте, Магнитогорске.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в области превысил два процента. Напряженность на рынке труда составляет более двух человек на вакансию. В настоящий момент служба занятости готова предложить оставшимся без работы южноуральцам более 21,1 тысячи вакантных рабочих мест.

С начала апреля на выплату пособий безработным направлено более 231 тысячи рублей. В апреле-мае 4 тысячи 640 человек получили максимальный размер пособия. Региональные выплаты начислены почти семи тысячам безработным.

Напомним, по решению губернатора Алексея Текслера в регионе для поддержки граждан, оставшихся без работы, введена региональная доплата к федеральному пособию по безработице. В общей сложности безработные в области за апрель, май и июнь получат пособие в размере по 15 тысяч рублей в месяц.

Президент Владимир Путин накануне, 11 мая, на совещании отметил, что на складывающаяся на сегодня непростая ситуация на рынке труда требует комплексных действий по по поддержке людей, потерявших работу. Глава государства поручил федеральному правительству подготовить необходимые решения. Их планируется обсудить в конце мая.

«Сразу скажу: наша главная задача – максимально снизить риски дальнейшего роста безработицы и здесь также сработать на опережение. Ведь квалифицированные кадры, так же, как и созидательная энергия самих предпринимателей, – это капитал развития страны. И нам его необходимо сберечь», - подчеркнул Владимир Путин.