За неделю ковид оборвал жизни 128 южноуральцев

В Челябинской области за прошедшую неделю коронавирусная инфекция COVID-19 оборвала жизни 128 жителей, что меньше аналогичного предыдущей семидневки (на предшествовавшей неделе умерло 132 человека).

С начала пандемии коронавирус стал причиной смерти восьми тысяч 477 южноуральцев с подтвержденным COVID-19. Из них семь тысяч 199 жителей скончался непосредственно от ковидной пневмонии. Еще одна тысяча 278 человек умерло от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

Продолжает сокращаться число подтверждаемых ежесуточно случаев ковида. Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 816 жителей области, что на 11,6% меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее заболело 923 человека).

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 308 тысяч 406 случаев коронавирусной инфекции.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 1364 пациента, переболевших ковидом (днем ранее – 1174). Всего в регионе сумели победить коварную болезнь 280 тысяч 586 жителей.

По состоянию на 14 марта 2022 года на госпитальных базах и на дому получают лечение 19 тысяч 301 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 19 тысяч 867 жителей).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.