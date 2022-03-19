За сутки число справившихся с ковидом южноуральцев в три раза превысило число заболевших

В Челябинской области за прошедшие сутки коронавирус подтвержден у 600 жителей области, что на 0,4% меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее заболело 602 человека).

При этом число справившихся с болезнью в три раза больше - накануне выздоровели и выписаны из больницы 1866 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее – 1406).

Смертность от коронавируса остается высокой. За прошедшие сутки коронавирусная инфекция COVID-19 оборвала жизни 16 жителей (днем ранее умерло 15 человек).

По состоянию на 19 марта 2022 года продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией 12 тысяч 659 человек, что на 9,2% меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 13 тысяч 941 житель). Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, с начала пандемии подтверждено 311 тысяч 668 случаев коронавирусной инфекцией COVID-19, сумели победить болезнь 290 тысяч 407 пациентов.

С начала пандемии коронавирус стал причиной смерти восьми тысяч 559 южноуральцев с подтвержденным COVID-19. Из них семь тысяч 281 житель скончались непосредственно от ковидной пневмонии. Еще одна тысяча 278 человек умерло от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.