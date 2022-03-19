19.03.2022
За сутки число справившихся с ковидом южноуральцев в три раза превысило число заболевших
19.03.2022
Главные новости Челябинской области за неделю (с 14.03.2022 по 18.03.2022)
18.03.2022
Продлен режим ограничений полетов в 11 аэропортов центральной части и юга России
18.03.2022
Челябинские железнодорожники присоединились к мероприятиям в поддержку действий Российской армии на Донбассе и Украине
18.03.2022
В Челябинской области облегчили жизнь детей с диабетом
18.03.2022
В Челябинске утвердили дизайн-код парковочного пространства
За сутки число справившихся с ковидом южноуральцев в три раза превысило число заболевших
18.03.2022
С начала пандемии ковидом переболели 311 тысяч южноуральцев, умерло 8,5 тысячи
17.03.2022
За сутки заболело ковидом 625 южноуральцев, выздоровело 1000, умерло 19
16.03.2022
За сутки заболело ковидом 694 южноуральца
15.03.2022
В Челябинской области продолжают борьбу с ковидом почти 17 тысяч южноуральцев
Взгляд изнутри: Украина все делает в пику России
17.03.2022
Челябинцы: На ЧМЗ пахнет тухлыми яйцами
17.03.2022
Южноуральцы жалуются на отсутствие жизненно важных препаратов в аптеках
16.03.2022
В Минэкологии объяснили причину «дымки» и загрязнения воздуха в Челябинске
15.03.2022
Текслер: Свалку в Магнитогорске будем рекультивировать в 2023-2024 годах
15.03.2022