За сутки число выздоровевших после ковида южноуральцев в три раза больше числа заболевших

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 585 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что на 0,6% меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее - 588 человек). Число выздоровевших за сутки почти в три раза больше.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 1543 пациента, переболевших ковидом (днем ранее – 1103). Умерло 15 пациентов с ковидом (в предшествовавший день – 14 человек).

Всего с начала пандемии подтверждено 314 тысяч 28 случаев коронавирусной инфекции. Сумели справиться с болезнью 294 тысячи 375 пациентов.

За весь период пандемии коронавирус стал причиной смерти восьми тысяч 618 южноуральцев с подтвержденным COVID-19. Из них семь тысяч 340 жителей скончались непосредственно от ковидной пневмонии. Еще одна тысяча 278 человек умерло от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 23 марта 2022 года продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией 10 тысяч 993 человека, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее – 11 тысяч 966 жителей).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.