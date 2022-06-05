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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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05.06.2022

В Челябинске прошла творческая встреча с артистами Ленкома
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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05.06.2022

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05.06.2022

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05.06.2022 20:18

За сутки коронавирус подтвержден еще у 100 южноуральцев

В Челябинской области за прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 100 жителей региона, что на 0,9% меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлен 101 инфицированный). Среди заболевших 11 школьников.

Выздоровели и выписаны из больницы за сутки 73 пациента, перенесших коронавирус, что меньше показателя предыдущего дня (днем ранее – 122).

Накануне скончалось трое жителей, заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее умерло пятеро человек).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, всего с начала пандемии переболело ковидом 332 тысячи 223 жителя. Сумели справиться с болезнью 321 тысяча 533 пациента.

За весь период пандемии коронавирус оборвал жизни восьми тысяч 984 южноуральцев, заболевших коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 707 жителей - непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на пятое июня 2022 года продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 одна тысяча 691 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне - одна тысяча 667 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.

Автор: Любовь Юрина
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05.06.2022

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02.06.2022 14:16

Вопрос «с душком»: кто и куда вывозит мусор со стихийных свалок в Нагайбакском районе?

02.06.2022 14:12

В Челябинской области принят пакет законопроектов по поддержке бизнеса

02.06.2022 13:58

Челябинские власти рассказали о ситуации с подземным переходом возле Торгового центра

02.06.2022 13:31

Челябинцы увидят легендарное шоу мыльных пузырей

02.06.2022 12:56

В Челябинской области суточная заболеваемость ковидом пока остается выше прошлогодней

02.06.2022 12:36

ФСБ пресекла коррупционное преступление при реконструкции челябинского аэропорта

02.06.2022 12:20

В Челябинске отменили заявки на многомиллионные дорожные конкурсы

02.06.2022 11:31

Челябинцев приглашают в Дом Покровского на спектакль о Франце Кафке и его возлюбленной

02.06.2022 11:16

Аудиторы проводят контрольные обмеры на автодорогах Челябинска и Магнитогорска

02.06.2022 10:35

Челябинских педагогов научили мониторить деструктивное поведение подростков

02.06.2022 10:24

Работодатели Челябинской области предлагают более 35 тысяч вакансий

02.06.2022 10:09

Движение по Ленинградскому мосту в Челябинске откроют к середине июля

02.06.2022 09:59

Специалисты ММК примут участие в ИТ-форуме металлургических предприятий России

02.06.2022 00:41

Минэкологии: Мазутохранилища в Златоусте больше нет

01.06.2022 23:56

Депутат Корнев вместе с единомышленниками подарил юным челябинцам экскурсии в зоопарк и музей

01.06.2022 23:19

Отправлен в отставку замминистра спорта Челябинской области

01.06.2022 22:44

На улицах Зальцмана и 1-й Эльтонской в Чурилово впервые обустраивают газоны

01.06.2022 19:32

Анонсы событий и мероприятий на второе июня

01.06.2022 19:30

В четверг в Челябинской области тепло и солнечно

01.06.2022 19:19

Второго июня православные празднуют Воскресение Господне