05.06.2022
За сутки коронавирус подтвержден еще у 100 южноуральцев
05.06.2022
В Южноуральске утонул ребенок
05.06.2022
В Юрюзани катание семьи на самодельном квадроцикле обернулось серьезными травмами для ребенка
05.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на шестое июня
05.06.2022
Телебашня в Челябинске включит подсветку «под тигра»
05.06.2022
Определен подрядчик для завершения строительства двух долгостроев в Челябинске
За сутки коронавирус подтвержден еще у 100 южноуральцев
04.06.2022
За сутки заболел ковидом 101 южноуралец, выздоровело 122, умерло двое
03.06.2022
За сутки заболело ковидом 102 южноуральца, выздоровело 112, умерло пятеро
02.06.2022
В Челябинской области суточная заболеваемость ковидом пока остается выше прошлогодней
31.05.2022
В Челябинской области отменен обязательный масочный режим
Защитники челябинского леса подали уведомление на проведение митинга
04.06.2022
Защитники челябинского леса на Тополинке заявили о намеренном затягивании дела в суде
03.06.2022
КСП оценит инициативное бюджетирование в Челябинской области
03.06.2022
«Сказочный дорожник»: Егоров сделает особые проезды для спецтехники на Цвиллинга
02.06.2022
Вопрос «с душком»: кто и куда вывозит мусор со стихийных свалок в Нагайбакском районе?
02.06.2022