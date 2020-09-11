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За сутки умерло 4 южноуральца с ковидом в Челябинске и Еткульском районе

Общество
Сегодня, 17:35
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Автор: 
Любовь Юрина

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано четыре случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались один мужчина и трое женщин из Челябинска и Еткульского района. С начала пандемии умерло 416 южноуральцев с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за прошедшие сутки в Челябинске зарегистрировано три случая смерти пациентов с коронавирусом. Умерли две женщины и мужчина. Причиной смерти 79-летнго пациента стали атеросклеротическая болезнь сердца и сердечная недостаточность, 80-летней женщины - гипертоническая болезнь с поражением сердца и почек, хроническая почечная недостаточность, 88-летней женщины - атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) - пациентка. У всех троих ковид был сопутствующим. Всего в областном центре зафиксировано 6 тысяч 437 случаев коронавирусной инфекции (за прошедшие сутки - 46 новых подтверждений).

В Еткульском районе скончалась 65-летняя женщина с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Причина смерти - гипертоническая болезнь с поражением сердца и почек, хроническая почечная недостаточность. Всего в муниципалитете зарегистрировано 94 случая коронавирусной инфекции.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 416 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 111 человек умерли от ковидной пневмонии, 305 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 11 сентября в России скончалось 18 тысяч 365 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 252 случая смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида - 947. В Челябинской области умерло 416 жителей с коронавирусом (111 - от ковида), в Свердловской области – 512, в Ханты-Мансийском автономном округе – 177, в Ямало-Ненецком автономном округе – 95, в Тюменской области – 31, в Курганской – 21.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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