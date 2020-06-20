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За сутки умерло 5 южноуральцев с коронавирусом – в Челябинске, Магнитогорске и Аргаяше

Общество
Сегодня, 14:04
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано пять случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19 – скончались две женщины и трое мужчин. С начала пандемии общее число умерших пациентов с коронавирусом достигло 112.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за сутки умерло три жителя Челябинска, один из Магнитогорска и один из Аргаяшского района.

У двоих причиной смерти стала ковидная пневмония, у троих – иные заболевания, а ковид был сопутствующим.

Накануне в Челябинске зарегистрирована смерть 24-летнего мужчины, 71-летней женщины и 95-летнего мужчины. У первых двух причиной смерти стала ковидная пневмония, у самого пожилого умершего накануне челябинца - хроническая обструктивная болезнь лёгких (ковид сопутствующий). С момента начала пандемии в городе умерло 42 человека в возрасте от 24 до 96 лет. У 34 пациентов причиной смерти стала ковидная пневмония. Всего в областном центре подтверждено 2 тысячи 105 случаев коронавирусной инфекции (плюс 87 за сутки).

В Магнитогорске за последние сутки зафиксирована смерть 83-летней жительницы. Причина - цирроз печени, ишемический кардиосклероз (ковид сопутствующий). Всего в городе умерло 26 пациентов с коронавирусом, в том числе 15 – от ковидной пневмонии. По данным городского оперативного штаба в муниципалитете подтверждено 1 тысяча 42 случая COVID-19 (за сутки плюс 11), из них 616 пациентов выздоровели и выписаны из больниц (за прошедшие сутки - 9).

В Аргаяшском районе умер 63-летний мужчина. Причина смерти - лейкоз (ковид сопутствующий). Всего в муниципалитете зарегистрировано 78 случаев коронавирусной инфекции у жителей от 10 месяцев до 84 лет.

В Миассе с начала пандемии умерло восемь пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте от 35 до 82 лет, в том числе пятеро – от ковидной пневмонии. Всего в Миассе подтверждено 484 случая коронавирусной инфекции.

В Златоусте зафиксировано 12 смертельных случаев у пациентов от 56 до 85 лет. Причиной смерти шестерых стала ковидная пневмония. В городе подтверждено 586 случаев коронавирусной инфекции.

В Саткинском районе умерло четверо пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них у двоих причиной смерти стала ковидная пневмония.

В Верхнеуральском, Ашинском, Брединском и Октябрьском районах за время пандемии коронавирус унес жизни по 2 жителей.

В Троицке, Катав-Ивановском районе, Трехгорном, Пласте, Карталинском, Коркинском, Копейском, Кунашакском, Брединском и Чебаркульском районах зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом.

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 112 южноуральцев, в том числе 72 человека умерло от ковидной пневмонии, 40 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

По данным на утро 20 июня в России скончалось 8 тысяч 2 пациента с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирован 255 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области –112 (в том числе 72 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 69, в Ханты-Мансийском автономном округе - 33, в Ямало-Ненецком автономном округе – 25, в Тюменской области – 16, в Курганской - 0.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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