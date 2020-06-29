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За сутки умерло три пациента с коронавирусом в Миассе, Усть-Катаве и Магнитогорске

Общество
Сегодня, 12:42
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано три случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19 – скончались две женщины и мужчина. С начала пандемии умерло 144 пациента с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за прошедшие сутки зарегистрирована смерть 52-летнего врача городской детской больницы из Миасса. О смерти женщины стало известно 25 июня, а первые признаки заболевания появились 11 июня. Несмотря на все усилия врачей Миасса и специалистов областных больниц, спасти доктора не удалось.

В Магнитогорске умер 74-летний мужчина. Причина смерти - хронический лимфолейкоз (ковид сопутствующий).

В Усть-Катаве скончалась 61-летняя женщина. Причина - диффузный атеросклеротический кардиосклероз (ковид сопутствующий).

Всего с момента пандемии в Магнитогорске умерло 34 пациента с коронавирусом, в том числе 17 – от ковидной пневмонии, в Миассе – 11 пациентов, в том числе 8 – от ковидной пневмонии.

В Челябинске умерло 54 человека в возрасте от 24 до 96 лет. У 39 пациентов причиной смерти стала ковидная пневмония.

С момента в Златоусте зафиксировано 13 смертельных случаев у пациентов от 56 до 85 лет (семеро – от ковидной пневмонии), в Миассе скончалось 11 пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте от 35 до 82 лет (восемь человек – от ковидной пневмонии).

В Саткинском и Брединском районах умерло по четверо пациентов с коронавирусной инфекцией, в Верхнеуральском районе – по трое, в Ашинском, Карталинском и Октябрьском районах – по двое жителей.

В Кыштыме, Пласте, Трехгорном, Троицке, Усть-Катаве, Южноуральске, в Аргаяшском, Брединском, Катав-Ивановском, Коркинском, Копейском, Красноармейском, Кунашакском, Нязепетровском, Увельском и Чебаркульском районах зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом.

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 144 южноуральца, в том числе 85 человек умерли от ковидной пневмонии, 59 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

По данным на утро 29 июня в России скончалось 8 тысяч 969 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирован 338 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области –144 (в том числе 85– непосредственно от ковида), в Свердловской области – 91, в Ханты-Мансийском автономном округе - 48, в Ямало-Ненецком автономном округе – 37, в Тюменской области – 17, в Курганской - 1.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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